文化进社区 小手“绘”端午【视频】

“老师，我知道！端午节是我们中国的传统节日。”“我听妈妈说，端午节是为了纪念屈原的。”“这一天我们会划龙舟、吃粽子，就像我们画的一样！”……30日上午，在洛阳市涧西区鸿运小区邻里中心的彩绘墙上，一群来自辖区幼儿园的小朋友，手拿粉笔、在老师的带领下绘出了一幅端午主题的创意粉笔画，在被老师问及“对端午节了解多少”时，孩子们争相举手回答。

“老师，我知道！端午节是我们中国的传统节日。”“我听妈妈说，端午节是为了纪念屈原的。”“这一天我们会划龙舟、吃粽子，就像我们画的一样！”……30日上午，在洛阳市涧西区鸿运小区邻里中心的彩绘墙上，一群来自辖区幼儿园的小朋友，手拿粉笔、在老师的带领下绘出了一幅端午主题的创意粉笔画，在被老师问及“对端午节了解多少”时，孩子们争相举手回答。

在举手的小朋友中，5岁的刘星宇格外积极。刘星宇说，在得知要和同学们一起参加此次活动后，他特别兴奋，不仅提前好几天就开始练习粉笔画，还为学习端午节的相关知识做了不少准备，“端午节与春节、清明节和中秋节并称为中国四大传统节日。”

据了解，此次活动是南峰社区立足新时代文明实践站，以“文化进社区”为项目导向，联手辖区幼儿园及社工站举办的“创意+”活动，旨在帮助更多孩子从小培养对中国传统文化的浓厚兴趣，营造文化风助力文明风的社区氛围。

记者从洛阳市创建办了解到，按照计划，接下来，我市将通过形式多样的“文化进社区”活动，积极推动公共服务社区化，聚焦群众对文化、体育等的需求，以“片区、社区、居民小区”为单位，让基层文化更具生机和活力，更好满足社区群众的美好生活需要。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频)