全供事业编！嵩县招聘教师130名 6月4日起报名

@高校毕业生，近日，洛阳人才网发布最新招聘公告：洛阳嵩县面向高等院校直接招聘教师130名，6月4日—12日进行报名与资格审查。

@高校毕业生，近日，洛阳人才网发布最新招聘公告：洛阳嵩县面向高等院校直接招聘教师130名，6月4日—12日进行报名与资格审查。公告全文如下：

嵩县2022年面向高等院校直接招聘教师公告

为满足我县教育事业发展需要，经县委、县政府研究同意，结合我县教师编制使用情况，决定使用财政全供事业编制面向高等院校直接招聘2022年应届毕业生130名。

一、招聘范围和对象

国家统招正常批次录取的2022年应届全日制师范类本科及以上毕业生；2022年应届全日制非师范类双一流大学本科及以上毕业生；其中招聘的高中、初中教师不含联合办学和二级学院及二本以下的毕业生。

二、招聘条件

1.拥护中国共产党领导，遵纪守法，热爱教育事业，具有先进的教育理念，品德良好，能胜任教育教学工作。

2.年龄30周岁以下(计算截止至公告发布之日起)；硕士研究生及以上学历年龄放宽到35周岁以下。

3.本科及以上学历。

4.具有相应的教师资格证，申报岗位专业需与教师资格专业一致。

5.身体健康，符合国家教师资格认定条例规定的身体条件。

6.具有双语教学能力或高层次学历的，同等条件下优先聘用。

7.有下列情形之一者不得报考：

(1)因犯罪受过刑事处罚或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员及被开除中国共产党党籍和被开除公职的人员；

(2)尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查、监察、调查的人员；

(3)近5年内在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为的人员；

(4)嵩县事业单位在编人员和特岗教师；

(5)国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。

三、招聘计划

本次共招聘130名教师。

1.高中教师43名

第一高级中学(10名)：语文1名、英语2名、政治1名、历史1名、物理2名、生物1名、化学1名、心理健康1名。

第二高级中学(9名)：语文1名、英语2名、政治1名、历史2名、地理2名、生物1名。

第五高级中学(17名)：语文1名、数学5名、英语3名、地理1名、体育1名、政治1名、生物1名、历史3名、物理1名。

中等专业学校(7名)：数学2名、英语2名、政治1名、历史2名。

2.初中教师65名

实验中学(1名)：英语1名。

第二实验中学(9名)：语文2名、数学1名、英语1名、物理2名、化学3名。

德亭镇初级中学(6名)：语文2名、数学1名、英语2名、地理1名。

大章镇初级中学(5名)：数学1名、英语3名、物理1名。

白河镇实验学校(4名)：语文1名、数学1名、生物1名、体育1名。

车村镇第一初级中学(9名)：语文2名、数学1名、英语1名、历史2名、物理2名、计算机1名。

车村镇第二初级中学(4名)：数学3名、物理1名。

木植街乡初级中学(2名)：数学1名、物理1名。

黄庄乡初级中学(1名)：英语1名。

九皋镇初级中学(5名)：语文1名、数学1名、英语1名、物理1名、计算机1名。

饭坡镇第一初级中学(6名)：语文1名、数学1名、英语1名、政治1名、生物1名、计算机1名。

田湖镇第一初级中学(8名)：数学2名、英语2名、地理1名、生物1名、体育2名。

闫庄镇初级中学(5名)：数学1名、英语1名、政治1名、体育1名、计算机1名。

3.特殊教育教师1名

明德特殊教育学校(1名)：特殊教育专业1名。

4.幼儿园教师21名

嵩县实验幼儿园(幼教中心)15名。

县直第二幼儿园1名。

第三实验幼儿园5名。