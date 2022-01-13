马金凤：一生心系舞台 坚持为民而唱

5岁随父学艺，7岁登台演出，14岁担当剧目主演，近百岁仍在“挂帅”演唱……马金凤一辈子痴迷戏剧，她坚持为人民而唱，把一生奉献给了舞台。

马金凤倾情演出 （资料图片）

5岁随父学艺，7岁登台演出，14岁担当剧目主演，近百岁仍在“挂帅”演唱……马金凤一辈子痴迷戏剧，她坚持为人民而唱，把一生奉献给了舞台。

马金凤1922年出生在山东曹县一个贫苦艺人家庭。5岁那年，她跟父亲学唱河北梆子。到了7岁，她就已经和父亲同台，演出了《刘二姐赶会》《三义记》等剧目。别看她小小的年纪，舞台功夫倒是不俗。因此，她被戏迷叫作“七岁红”。

提起马金凤，不少人脑海中会响起那句耳熟能详的“辕门外三声炮，如同雷震”。鲜为人知的是，这出表现民族气节、慷慨激昂的《穆桂英挂帅》原名《老征东》，是部以抵御外来侵略为主题的戏曲。

1936年，14岁的马金凤便开始在舞台上演出《老征东》。1938年6月，日寇进犯开封，在戏班演出时，少年时代的马金凤曾悲怆地说：“眼下国家遭难，是因为咱的军队不强大，咱们需要千万个穆桂英。”自此，《穆桂英挂帅》也成为她首个代表剧目。

1956年，洛阳市豫剧团首次进京表演，马金凤演出的便是《穆桂英挂帅》，一时轰动首都剧坛。著名戏剧家吴祖光在《戏剧报》和《新观察》撰文两篇，盛赞马金凤是一朵“洛阳牡丹”。老舍先生曾在欣赏完豫剧《花打朝》后评价马金凤：“大众喜开颜，洛阳金凤来。”

在梅兰芳艺术大师的点化下，马金凤从塑造人物出发，博采众长，吸收了京剧中的武生动作和青衣水袖功的各种表演技巧，经过全面艺术构思，塑造了一个崭新完美的穆桂英艺术形象。由此，她独树一帜地创造了“帅旦”行当。这一令人瞩目的贡献，在我国戏曲舞台艺术中，确立了其光辉的地位。

数十年来，马金凤为群众呈现了《穆桂英挂帅》《花打朝》《花枪缘》等长演不衰的豫剧经典，成功地塑造了穆桂英、程七奶奶和姜桂芝等性格迥然的典型艺术形象。

马金凤十分注意对弟子的培养。她桃李满天下，弟子遍及上海、安徽、山东、河南、甘肃等省市，其中许多已在全国的戏曲舞台上颇有名望。

2020年，在中国戏曲学院庆祝建校70周年之际，郭汉城、杜近芳、尚长荣、马金凤、蔡正仁、刘秀荣等老中青少四代师生给习近平总书记写信。当时马金凤已经98岁高龄，作为中国戏曲学院的荣誉教授，她依然心系豫剧事业，在收到总书记的回信后，马金凤激动地说：“把戏唱好，把学生教好，是我的任务，能唱就唱，唱不了就教、就宣传豫剧。只要还活着，我就不能忘记人民交给我的任务。”

“到人民中间去”，是马金凤毕生的追求，也是对坚持以人民为中心的生动诠释，“大众喜开颜”成就了“洛阳金凤来”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）