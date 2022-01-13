“孩子王”邓亚萍：与留守儿童欢庆“六一”【视频】

29日下午，邓亚萍来到洛阳市洛龙区定鼎门社区少儿运动中心，与留守儿童欢庆“六一”儿童节。

29日下午，邓亚萍来到洛阳市洛龙区定鼎门社区少儿运动中心，与留守儿童欢庆“六一”儿童节。

活动现场，邓亚萍化身“孩子王”，与另外3人率领4个游戏小分队，开启闯关之旅。

互致少先队礼

在套圈环节，邓亚萍和孩子们如击鼓传花一般，挨个钻过呼啦圈，再把呼啦圈递给下一名选手，以最快的速度完成全员传递，夺得第一；在泰山压顶游戏环节，邓亚萍负责传递气球，5个小家伙依次蹲在地面上，用身体把气球压爆；在负重前行环节，孩子们趴在赛道上匍匐前进，快速通过各种障碍，一气呵成。此外，活动现场还举行了神投手(投掷沙包)、排球大作战(拍气球)、幸运卡片(跳箱及平衡类)游戏，参加活动的大人和孩子们都洋溢着幸福快乐的笑容。

参加神投手

活动结束后，邓亚萍向孩子们赠送了纪念品、玩具为孩子们送上节日祝福。她还把自己撰写的《心力》一书免费送给孩子们，勉励孩子们从小做起，培养良好心理素质，打造坚强的意志力，从容应对成长的挑战。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 李恒)