迎“六一”，邓亚萍与培智学校孩子们一起撒欢儿【视频】

29日，在“六一”儿童节来临之际，洛阳市社区健身中心举行“童梦飞扬、健康成长”主题活动。乒乓球大满贯得主邓亚萍专程来到洛阳，与孩子们一起畅享运动的快乐。

29日，在“六一”儿童节来临之际，洛阳市社区健身中心举行“童梦飞扬、健康成长”主题活动。乒乓球大满贯得主邓亚萍专程来到洛阳，与孩子们一起畅享运动的快乐。 29日，在“六一”儿童节来临之际，洛阳市社区健身中心举行“童梦飞扬、健康成长”主题活动。乒乓球大满贯得主邓亚萍专程来到洛阳，与孩子们一起畅享运动的快乐。 和孩子们玩篮球 在不久前正式运营的涧西区春光社区健身中心二楼，邓亚萍和洛阳市涧西区培智学校的20多名孩子们一起玩篮球，并指导孩子们匍匐钻圈、走平衡木，接受体适能训练，培养孩子们的平衡力和身体协调性。这些令人耳目一新的运动项目，让孩子们开怀大笑，在社区健身中心里尽情撒欢儿。 活动现场，邓亚萍还给每个孩子送上玩具和纪念品，希望他们健康快乐成长。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频）