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“六一”将至，洛阳12315指挥中心发布消费提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.27 15:53

　　“六一”儿童节即将到来，各类儿童商品和服务逐渐成为消费热点，今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费提醒，家长和孩子们在选购儿童商品、到游乐场游玩时，要把好安全关，科学理性消费。

　　选购儿童服装先看标签

　　国家明确规定，儿童服装的标签中应将商标、厂名、厂址、商品名称、商品执行标准号、商品质量等级、安全技术类别、甲醛含量、染色牢度等信息用中文标注清楚。家长为孩子选购服装时要先查看标签，详细了解服装的尺码、面料等，尽量选择柔软性、透气性和吸湿性较好的面料。另外，新购服装可能会残留对人体有害的细菌及化学制剂，尽量消毒除味后再让孩子穿着较为安全。

　　网购儿童用品要擦亮双眼

　　选购玩具、童车商品时，要求商家提供产品使用说明书、3C认证、产品合格证等相关检验报告等；选购儿童食品时，要查看核对商品名称、配料表、净含量、厂名、厂址、电话、生产日期、保质期、“SC”编号(食品生产许可)等内容；选购儿童化妆品时，要留意产品外包装上是否标注产品安全成分、生产许可证编号等。家长要聊天记录、售后服务卡、消费记录等各种消费凭证，以便发生消费纠纷时维护合法权益。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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