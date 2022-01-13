洛阳市生态环境保护委员会办公室督查典型问题曝光台（2022年第八期）

为认真贯彻落实我市生态环境保护工作有关部署，市生态环境保护委员会办公室组织督查部门进行了暗访督查，现将近期督查发现的3个典型问题予以通报。

洛阳市生态环境保护委员会办公室

督查典型问题曝光台

（2022年第八期）

为认真贯彻落实我市生态环境保护工作有关部署，市生态环境保护委员会办公室组织督查部门进行了暗访督查，现将近期督查发现的3个典型问题予以通报。要求相关县区及有关单位高度重视生态环境保护工作，加强日常监管，切实履行好属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任，举一反三，真抓实干。市环委办已向相关责任单位下发《督办通知书》，责成迅速进行整改，依法依规查处。

一、偃师白云岭建材厂污染问题

属地政府：偃师区人民政府

督查存在问题：1.偃师白云岭建材厂(位于顾县镇)大量煤矸石露天堆放未覆盖，扬尘较大，污染环境。2.该厂煤炭分筛作业区域未按要求进行全密闭；两个上料口及落料口未规范设置集气罩，有效收集粉尘；物料仓多处破损，密闭效果不佳。

督查时间：2022年5月23日

附：部分问题照片