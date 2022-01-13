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洛阳市激励党员干部担当作为专项教育活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.27 08:41

　　记者从市纪委监委获悉，为进一步提振党员干部干事创业精气神，激发担当作为新活力，我市启动激励党员干部担当作为专项教育活动。

　　本次专项教育活动旨在促使广大党员干部深化认识、消除顾虑，鼓励支持党员干部解放思想、改革创新、敢闯敢试、敢想敢干，真正让广大党员干部心无旁骛地在建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的新征程中不断创造更大业绩。活动将组织广大党员干部集中学习我市出台的激励党员干部担当作为系列制度文件，通报问责统筹、容错免责、打击诬告陷害、主动澄清正名、暖心回访、不担当不作为等典型案例，开展纪律规矩教育。

　　根据活动安排，6月15日前，各级各部门等要通过多种形式，确保将激励党员干部担当作为系列制度文件逐层逐级传达到每一名党员干部，实现全员覆盖。市纪委监委将对各地各部门各单位活动开展情况进行督导检查，对落实不到位的，及时纠正、督促整改。

　　各地各部门还将采取党支部学习、集中研讨等形式，持续学习激励党员干部担当作为系列制度文件，确保学出责任、学出担当、学出干劲。同时，还将在全市营造浓厚氛围，在全社会形成崇尚敢担当、敢作为的良好风尚。

　　市纪委监委相关负责人表示，各级党委(党组)要把激励党员干部担当作为摆在重要位置，作为长期任务、系统工程，整合各方力量，持续推进有关政策措施落地见效；各级领导干部要充分发挥“头雁效应”，以担当带动担当，以作为促进作为，持续营造“当干部必作为、让干部敢作为、促干部想作为”的浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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