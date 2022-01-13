涧西一社区举办端午节活动 老人包粽子不用绳子捆【视频】

“悠悠粽叶香 浓浓端午情”，端午节日益临近，26日上午，涧西区长安路办事处长安路一社区邀请辖区老人，举办了一场包粽子活动。

“悠悠粽叶香 浓浓端午情”，端午节日益临近，26日上午，涧西区长安路办事处长安路一社区邀请辖区老人，举办了一场包粽子活动。

活动尚未开始，十几名参与活动的老人就早早来到现场，帮助社区工作人员和志愿者将包粽子所用的江米、粽叶、蜜枣和花生等材料搬上桌。9时许，活动拉开帷幕，其中75岁的老太太韩忠芳包粽子的方式特别，引起不少人的兴趣，只见老人包好粽子后，用一根特制的大号针，连带粽叶从粽子中间穿过去，然后将粽叶打结即可，无须再用绳子捆绑。“我这也是十几年前跟别人学的手艺。”老人笑着说。

“屈原属于哪个朝代的”“屈原是哪国人”……活动现场，社区还邀请洛阳银行中州支行工作人员进行游戏互动，并向大家赠送奖品，现场氛围轻松愉快。

长安路一社区党支部书记兼主任王苗义说，这是社区首次举办端午节包粽子活动，希望增强社区凝聚力、增进邻里之间感情，也提前祝愿广大市民端午节安康。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图/视频)