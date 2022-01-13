洛阳第七！全国城市传播百强榜揭晓

近日，中国城市品牌评价项目组对全国293个地级市和394个县级市2021年3月29日至2022年3月28日期间有关数据进行标准化计算，分别发布全国地级市、县级市传播热度指数排位前100名单。其中，洛阳入选全国地级市传播指数前100名单，位列全国第七。

近日，中国城市品牌评价项目组对全国293个地级市和394个县级市2021年3月29日至2022年3月28日期间有关数据进行标准化计算，分别发布全国地级市、县级市传播热度指数排位前100名单。其中，洛阳入选全国地级市传播指数前100名单，位列全国第七。

全国地级市传播指数前100名单(不含省会以上城市)

中国城市品牌评价项目组组长、中国城市报总编辑杜英姿表示，中国城市报连续5年发布了全国城市品牌评价指数、全国城市品质指数、全国城市传播指数、全国特色小城镇传播指数等6大系列成果，旨在为城市发展提供科学的决策依据和系统参考，支持城市实现高质量发展。舆论环境的好坏，对一个地方经济发展至关紧要。好的舆论环境，有利于资本聚集，进而产生倍加效应；有利于当地企业发展，展现示范效应；有利于赢得口碑和广泛支持，形成城市品牌效应，从而提升城市核心竞争力。

据了解，全国地级市、县级市传播热度指数是国家标准《品牌评价城市》37项指标之一，这次发布是为2022全国城市品牌评价发布作准备。

中国城市报社副总、清华大学国家形象传播研究中心专家常亮表示，城市传播力反映了城市的魅力与活力。此次，全国地级市、县级市传播热度指数在从新闻媒体、微博、微信、客户端、网站、论坛等互联网平台采集海量信息的基础上，排除负面词，提取指定事件、人物、品牌、地域等相关信息，并对所提取的信息进行标准化计算后，得出的能反映其在网络上受关注度的指数。该指数反映的不仅是传统媒体报道量，更是受众的反馈量，体现了传播力和传播效果。