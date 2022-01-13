夏日来临，开元大道旁开元湖的睡莲开了，绿油油的睡莲叶下，鱼儿欢畅地游来游去。古时洛阳八小景中，有一景曰“龙池金鱼”，颇负盛名。龙池在哪里呢？一说在高新区辛店镇龙池沟村北龙潭寺内。

夏日来临，开元大道旁开元湖的睡莲开了，绿油油的睡莲叶下，鱼儿欢畅地游来游去。古时洛阳八小景中，有一景曰“龙池金鱼”，颇负盛名。龙池在哪里呢？一说在高新区辛店镇龙池沟村北龙潭寺内。

据寺内残碑记载，龙潭寺始建于汉武帝时期，正殿是“九龙圣母殿”，殿前十余米处有泉水涌出，聚为深潭，被称为“龙池”“龙潭”。龙池中有五色金鱼，天然生成，被称为“龙池金鱼”。

关于“龙池金鱼”，还有一个神奇的传说。很早以前，住在龙池沟旁的姑嫂俩进沟采蘑菇，怀有身孕的嫂子口渴了，便来到潭旁，掬了两捧清凉的泉水喝。之后，嫂子忽觉阵阵腹痛，赶紧喊小姑子。小姑子估计嫂子要生了，飞跑回家，一边托邻居喊下地干活的家人，一边取了早已备好的襁褓，提了一罐杂豆汤，匆匆赶回潭旁。

到了潭旁，只见嫂子躺倒在地，身上盘着九条小龙，小姑子吓得大叫一声晕倒了，瓦罐摔碎在潭旁，杂豆汤流进潭里。豆入水化作游鱼，由于豆有五种，那鱼竟呈现红、白、黄、青、黑五种颜色。嫂子呢，则化作一道金光飞入池中。

后来，人们在龙池旁建了一座寺庙——龙潭寺，并为嫂子塑了像，尊其为“九龙圣母”，因此，龙潭寺又名九龙圣母庙。池内金鱼色彩斑斓，煞是好看，当地人称“神鱼”“龙鱼”。

唐宋之时，“龙池金鱼”盛名在外，慕名来观赏五色金鱼者络绎不绝。话说有一次，武则天行至龙池沟，见曲谷幽深，小溪潺潺，林木蓊郁，恍如仙境，遂下令在龙池沟修宫殿，建粮仓，辟为别苑。后来，武皇每年夏天都到此避暑消遣，白天潭旁戏鱼，晚上登高赏月，沐风夜宴，沉醉其中，甚至到了秋天也不愿回宫。

龙潭寺在明代遭到了破坏，大书法家王铎在《龙潭寺》一诗中写道：“南别关河野寺行，澄潭犹在半崖倾。残花不尽英雄泪，旧磬如闻铁马声。”

抗战时期，日寇炸毁了古寺和“龙池”，只留一片残垣断壁。新中国成立后，寺庙得到重修，炎炎夏日来此游览，幽静清凉。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）