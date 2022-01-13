洛阳文旅企业着力打造沉浸式演艺项目 丰富游客沉浸式体验

旅游演艺兼具旅游与文化的双重魅力，是文旅融合的重要抓手。打破传统剧场的观演关系，使观众和演员、舞台融为一体，让观众在观演中参与体验互动……如今，沉浸式演艺以其特有的互动场景和独特体验，日益受到游客的喜爱。近两年，洛阳一些文旅企业探索打造沉浸式演艺项目，让游客在沉浸式体验中产生兴趣和共鸣。

旅游演艺兼具旅游与文化的双重魅力，是文旅融合的重要抓手。打破传统剧场的观演关系，使观众和演员、舞台融为一体，让观众在观演中参与体验互动……如今，沉浸式演艺以其特有的互动场景和独特体验，日益受到游客的喜爱。近两年，洛阳一些文旅企业探索打造沉浸式演艺项目，让游客在沉浸式体验中产生兴趣和共鸣。

穿唐装、品唐茶、登阙楼，跟随演员一起为“武皇”献礼……近日，在应天门遗址博物馆，一场沉浸式演出正在上演，古色古香的实景，精巧考究的装扮，丰富的互动体验，让观众“一秒穿越”，仿佛置身盛唐那段波澜壮阔的历史风云中。

该博物馆相关负责人介绍，为增强游客的沉浸式体验，应天门遗址博物馆着力打造集盛唐宫廷美食茶礼文化体验、隋唐服饰文化展示与体验、沉浸式剧本互动等于一体的沉浸式演艺项目，让观众参与式互动、行进式体验，吸引了不少游客“打卡”体验。

沉浸式演艺是一种新型的演出形态，较之传统旅游演艺，观众不仅能观看演出，还能参与剧情，与演员互动。通过环境的营造、剧情的互动等，沉浸式演艺能在短时间内引导观众入戏和共情。

隋唐洛阳城国家遗址公园明堂景区推出《明堂韶乐》沉浸式演出、老君山打造《知道·老君山》沉浸式乐舞秀、洛邑古城打造以“梦里隋唐、尽在洛邑”为主题的沉浸式演艺项目……近两年，洛阳一些文旅企业纷纷在打造沉浸式演艺项目上发力，让游客获得更好的沉浸式体验。

如何将沉浸式理念与旅游演艺更好地融合？业内人士建议，要让观众更好地“沉浸”进去，应在注重互动性、体验感的同时，深入挖掘自身文化旅游资源，提高产品的差异化程度。

“沉浸式演艺只有在区域市场中做到了唯一，才能让观众看得懂，记得住。”洛阳理工学院经济与管理学院旅游管理系主任闫玮建议，应重视内容设计，挖掘演出地的历史文化底蕴，尤其要在加强故事情节设计、优化体验上下功夫，讲述观众感兴趣、有特色的故事。

比如，成都市安仁古镇依托独特的民国风情打造了《今时今日安仁》沉浸式演艺，该演出被安排在4个相互打通的百年民国公馆内，通过裸眼3D、全息、多媒体影像等高科技手段，让观众在行走和体验中，了解一段属于安仁古镇的民国传奇。为了让观众获得更好的沉浸式体验，演出现场还有民国风情巡演、旗袍茶会等特色活动。

还有业内人士建议，在沉浸式演出过程中加入巧妙的设计，让观众自然地融入演出中。比如，某个剧情在往下推进时，设置一个谜题，让观众去解，既能让观众过“戏瘾”，但又不会过度干扰戏剧的方向和节奏。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 刘青 文/图)