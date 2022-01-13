全国第一！洛阳6个项目入选“新时代百项考古新发现”

今日，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，在日前举办的“新时代百项考古新发现”展示推介系列活动中，我市6个项目榜上有名，数量位居全国第一。

今日，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，在日前举办的“新时代百项考古新发现”展示推介系列活动中，我市6个项目榜上有名，数量位居全国第一。

徐阳墓地m15号王级大墓

“新时代百项考古新发现”展示推介系列活动由中国考古学会、中国文物报社主办，旨在宣传展示进入新时代以来的十年间，通过全国十大考古新发现评选推介活动遴选出的百项考古新发现，回顾和总结新时代中国考古取得的巨大进步和辉煌成就。

在公布的“新时代百项考古新发现”名单中，河南省入选项目共12个，其中我市栾川孙家洞旧石器遗址、伊川徐阳墓地、新安汉函谷关遗址、东汉帝陵考古调查与发掘、汉魏洛阳城太极殿遗址、隋代回洛仓与黎阳仓粮食仓储遗址共6个项目榜上有名，位居全国第一。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)