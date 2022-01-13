洛阳特警开展水域救援专项训练

连日来，洛阳警方组织开展水域救援专项训练，进一步增强快速处置水上突发事件和抢险救援应急反应能力。 连日来，洛阳警方组织开展水域救援专项训练，进一步增强快速处置水上突发事件和抢险救援应急反应能力。 训练中，洛阳市公安局特警支队针对水上情况复杂等特点，有针对性地开展了武装泅渡、徒手划舟、划桨操舟、动力操舟、覆舟翻正、水域搜救等多个科目的训练。 通过训练，既让民警熟练掌握水上各类突发事件的处置和水上救援的基本技能，又检验了抢险救援器材准备和日常保养情况，提高了团队协同救援、联合完成防汛抢险任务的实战救援能力。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王鹏 文/图）