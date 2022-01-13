洛阳市反诈骗中心紧急预警！信用卡逾期短信诈骗要警惕

昨日，洛阳市反诈骗中心微信公众号发布消息称，近期，我市冒充银行客服类诈骗案件多发，请市民警惕。
昨日，洛阳市反诈骗中心微信公众号发布消息称，近期，我市冒充银行客服类诈骗案件多发，请市民警惕。
昨日，洛阳市反诈骗中心微信公众号发布消息称，近期，我市冒充银行客服类诈骗案件多发，请市民警惕。
近期，我市冒充银行客服类诈骗案件多发，不法分子以“1069”短信服务号码开头，发送有关“信用卡逾期”短信，要求联系“021”“010”等开头的外地固话，并按照对方要求下载“Zoom”“钉钉”等视频会议软件，后以做流水或还款为由，引诱受害人将钱款打入对方指定账户实施诈骗。
洛阳市反诈骗中心提醒，正规银行客服短信是以银行的固定客服电话进行发送的，不会要求客户下载任何软件进行转账操作。凡是以银行客服人员名义要求客户下载三方视频会议软件，并要求进行转账的，都是诈骗。⑥
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