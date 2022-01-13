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洛阳今日全区多云 局部有阵雨或雷阵雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.05.25 08:24

　　昨天，洛阳气温继续走高，最高气温达到32℃，空气十分干热。河南省气象台数据显示，昨天全省大部地区最高气温都在30℃以上，安阳的林州以34.6℃冲上榜首。

　　今明两天，受下滑槽影响，洛阳上空云系较多，气温略有下降，大家会感觉稍稍凉快些。短暂降温后，从本周五开始，洛阳的气温将迅速反弹，重回“30℃+”的状态，29日最高气温预计达到37℃，如果您周末有出行计划，一定要做好防暑降温准备。

　　炎炎夏日，不少市民都会准备防晒用品，如防晒霜、遮阳伞、防晒衣、帽子、面罩、冰袖等。

　　皮肤科医生介绍，夏季如果不注意做好防晒，很可能导致皮肤衰老加速、皮肤色素沉淀、出现色斑等问题。防晒分物理防晒和化学防晒。比如，防晒霜属于化学防晒产品，防晒衣、遮阳伞等属于物理防晒产品。对于怕热、爱美的人来说，炎热天气出门前，通常会涂抹防晒霜。需要注意的是，防晒霜的SPF值越高，对皮肤的刺激性越大，因此，如果在室外活动时间较短，选择防晒倍数略低的防晒霜即可，如果是户外工作者或去海边旅游，可以选择防晒倍数高的防晒霜。

　　来看看今明两天天气情况。根据最新的气象资料分析，受下滑槽和冷空气影响，预计今天白天，洛阳全区多云，南部部分地区有阵雨或雷阵雨，偏北风5级左右，气温20℃到30℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区多云到晴天，偏北风转西南风2级到3级，气温17℃到29℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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