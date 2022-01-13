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洛阳3家上榜！科学家精神教育基地拟认定名单公示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 15:37

　　记者刚刚获悉，今天上午，中国科协宣传文化部公示了2022年度科学家精神教育基地拟认定名单，洛阳3家单位榜上有名！

　　这3家单位分别是：中石化洛阳工程有限公司“榜样的力量——时代楷模陈俊武陈列室”、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司先进耐火材料国家重点实验室、黎明化工研究设计院有限责任公司李俊贤科学家精神教育实践基地。

　　今年3月，中国科协、教育部、科技部、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、国防科工局联合发文，在全社会开展“科学家精神教育基地”建设和服务管理工作，充分发掘和利用科学家精神教育资源，鼓励社会力量积极参与科学家精神弘扬工作，大力弘扬以爱国、创新、求实、奉献、协同、育人为内核的科学家精神，在全社会形成尊重知识、崇尚创新、尊重人才、热爱科学、献身科学的浓厚氛围。

　　经相关单位推荐和专家评审，此次全国共有140家单位入围科学家精神教育基地拟认定名单。入选的科学家精神教育基地，将在相关科学家诞辰纪念日、全国科技工作者日、全国科技周、全国科普日、开学第一课等重要时间节点，面向科技工作者、社会公众特别是青少年群体广泛开展特色鲜明、讲求实效、形式多样的科学家精神系列教育活动。中国科协设立专项活动工作经费，资助科学家精神教育基地开展特色展览和活动。

　　河南省此次共入选5家单位，另外两家分别是：孙健初故居纪念馆、中国农业科学院新乡精神展馆。（洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 通讯员 李小爽）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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