让城市更出彩 让百姓更幸福 —— 一论推动全国文明典范城市创建和城市提质迈上新台阶

开展“五大行动”，助力城市建设提质升级；实施“八大专项整治”，提升城市治理水平……最近举行的洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动及推进会，就相关工作作出进一步部署，强调要坚定既定思路，查找问题短板，加大工作力度，推动文明城市创建工作持续争先晋位，城市提质工作不断迈上新台阶。

凝心聚力鼓干劲，城市提质再奋发。

开展“五大行动”，助力城市建设提质升级；实施“八大专项整治”，提升城市治理水平……最近举行的洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动及推进会，就相关工作作出进一步部署，强调要坚定既定思路，查找问题短板，加大工作力度，推动文明城市创建工作持续争先晋位，城市提质工作不断迈上新台阶。

在进阶征程中，一个城市只有不断超越对手、超越自我，才能实现精彩蝶变。从打造平台型创新城市，到创建全国文明典范城市，再到建设青年友好型城市……去年以来，洛阳以全新的“角色设定”，为自己确立新标杆并形成了城市提质“351”工作举措。从一个个社区体育公园、社区健身中心建成投用，到一处处青年驿站、青年会客厅对外开放；从洛龙区创新模式，破解老旧小区加装电梯难题，到栾川县精准施治，精心打造“十五分钟生活圈”，全市上下聚焦“城长”新方向，推动城市提质工作取得初步成效，聚合创新资源的能力和综合竞争力持续提升，人民群众的获得感、幸福感不断增强。

成绩来之不易，问题不容忽视。当前，对照市委要求、洛阳发展实际、人民群众期待，我市城市提质工作还存在很多短板和不足，特别是一些地方虽然廓清了认识、厘清了思路，但还没有结合自身实际找准抓手、谋好项目，还没有在推进中聚焦重点、扭住关键，存在系统谋划不多、工作标准不高、突出问题解决力度不够等问题，成为城市提质的最大短板。凡此种种，都迫切需要我们增强紧迫感、责任感，推动文明创建与城市提质向更高层次、更高水平迈进。

逐梦前行的道路，注定不会是一片坦途。面临着“标兵渐远、追兵渐近”的严峻形势，处于“不进则退、慢进亦退、非进不可”的关键时期，我们更要认清问题所在、差距所在，以坐不住的紧迫感、慢不得的危机感、等不起的责任感，进一步增进共识，以全国文明典范城市创建统领城市提质，把社区创建作为文明城市创建的主要抓手，坚定不移推进公共服务进社区，把城市提质与产业发展统筹起来，把争取青年作为城市提质的重要目标；进一步聚焦重点，抓好重大基础设施建设、社区服务设施建设，抓好老旧小区改造、棚户区连片改造、市政微改造；进一步加力提速，加大项目谋划、资金筹措、督导调度、行政审批服务、城市领域立法工作力度，推动全国文明典范城市创建和城市提质迈上新台阶。

“洛阳是有基础、有前途，也曾经辉煌的城市。洛阳的干部是善于学习、能干成事，也不服输的一支队伍。我们既不要辜负这座城市，也不要辜负这支队伍，同心协力抓好城市提质，让洛阳这个城市更出彩，也让洛阳的老百姓更幸福。”就在这次会议上，市委书记江凌语重心长的话语引起了热烈掌声，激发广大党员干部的强烈共鸣！

百舸争流千帆竞，只争朝夕勇者先。从现在做起，让我们干起来，让洛阳更出彩、让百姓更幸福！（洛平）