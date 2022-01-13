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刚刚，洛阳疾控发布重要提醒！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.21 17:08

　　21日，记者从洛阳市疾控中心获悉，近期上海疫情防控形势趋稳、铁路等交通方式恢复，加之暑期临近高校放假，麦收季节返乡人员增多，多地呈现新一轮人员流动，近期来(返)洛人员也明显增加，疫情输入风险较高。为此，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

　　洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫介绍，当前，国内疫情呈现点多、面广、频发的态势，虽然上海疫情防控形势已经趋稳，但近期国内部分城市仍有从上海返回的人员阳性情况，广大市民及相关单位不能有丝毫大意，还需做好日常防范。5月以来，省内多地也发生新冠肺炎疫情，且洛阳周边部分地市出现疫情反复情况。如5月18日以来，许昌长葛市就累计报告本土确诊病例10例、无症状感染者51例，存在一定的外溢风险。

　　朱鑫说，当前疫情防控形势下，建议广大市民减少非必要流动，在外地人员非必要不返乡。而对于陆续进入返乡阶段的高校学子以及务工人员等，要紧绷防控“弦”，为了自己和家人的健康，在返乡途中务必做好个人防护。

　　为此，洛阳市疾控中心发布重要提醒——

　　一、有市外旅居史人员，在抵洛前务必做好主动报备

　　近14天内有中高风险区及所在地市旅居史的来(返)洛人员，与公布的阳性病例行程轨迹有交集的、同时空伴随人员，以及健康码为红码或者黄码的人员，尤其是近期从上海、郑州、许昌长葛等地返回的人员，要立即向所在社区(村)、单位报备，并配合做好隔离医学观察或健康监测等疫情防控措施。

　　需要注意的是，来(返)洛前要做好报备及核酸检测，入洛后核酸检测结果出具之前，务必做好健康监测，减少非必要外出，尤其是不到人员密集场所。

　　二、减少非必要出行，尤其不前往中高风险地区

　　关注官方发布的疫情信息和中高风险地区变化信息，减少非必要出行，尤其不前往中高风险地区以及发生本土疫情的地区。

　　三、戴口罩，不去人员密集场所，加强自我防护

　　保持正确佩戴口罩、勤洗手、常通风、不握手、不扎堆、不聚会，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。进入公共场所时，配合做好戴口罩、验码测温、两米线等防控措施。

　　四、及时接种疫苗，做好健康监测

　　及时接种疫苗，时刻关注个人和家人身体健康状况，如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，并主动告知旅居史、接触史，途中避免乘坐公共交通工具。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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