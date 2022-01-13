洛阳市生态环境系统扎实开展服务产业发展专项整治行动

对29个行业56类环境影响较小的项目豁免环评手续、实行全程网办审批、积极规范信用修复……产业健康快速发展，高效服务是支撑。一段时间以来，根据“能力作风建设年”活动和十二届市委巡察有关要求，在市委第四巡察组的倡议推动下，我市生态环境系统开展了服务产业发展专项整治行动，出台实施了“一揽子”具体措施，为产业绿色发展注入了强劲动能。

对29个行业56类环境影响较小的项目豁免环评手续、实行全程网办审批、积极规范信用修复……产业健康快速发展，高效服务是支撑。一段时间以来，根据“能力作风建设年”活动和十二届市委巡察有关要求，在市委第四巡察组的倡议推动下，我市生态环境系统开展了服务产业发展专项整治行动，出台实施了“一揽子”具体措施，为产业绿色发展注入了强劲动能。

二十条措施服务产业发展

“对29个行业56类环境影响较小的项目豁免环评手续”，前不久，市生态环境局出台的这一举措一经媒体发布，立即引起我市许多企业的高度关注。

“这一政策的出台，将为企业发展提供极大支持，我们非常欢迎。”宜阳县一家企业负责人说。

豁免环评手续，是我市生态环境系统精准服务产业发展的重要举措，但这仅仅是“冰山一角”。市生态环境局相关负责人介绍，在日前召开的洛阳市生态环境系统服务产业发展专项整治行动动员会上，该局印发了《生态环境领域精准服务产业发展二十条措施(试行)》，着力改革创新，优化营商环境，激发市场主体活力，增强企业绿色发展能力。

据介绍，这二十条措施分为深化“放管服”制度改革、优化生态环境监管执法、强化企业服务保障、提升企业绿色低碳发展能力等4个方面，包括豁免部分环评手续、简化环评审批流程、优化监管执法方式等方面。

我市生态环境系统还全面实行环评审批网上受理、网上办理、快递邮寄批文等便民便企措施，推进项目环评审批由“最多跑一次”向“一次都不跑”的“不见面审批”转变。同时，在符合规划等前置手续要求的情况下，污染物满足达标排放的条件，生态环境部门将做到即报即受理即审查，为企业提供高效便捷的服务。

监管执法坚持做到“无事不扰”

日前，市生态环境局将全市226家民生保障类企业纳入正面清单。“生态环境部门对这些企业坚持‘无事不扰’，减少因监管执法对其生产经营造成的影响。”市生态环境局相关负责人说。

实施正面清单制度，是我市生态环境系统优化生态环境监管执法的一项重要举措。据介绍，生态环境部门优先将综合效益好、治污水平高、环境管理规范的企业，民生保障重点行业，吸纳就业能力强的企业纳入生态环保执法正面清单，实施正面清单动态调整机制。对这些企业，落实差异化监管和精准执法要求，坚持“无事不扰”，推行远程执法、非现场执法模式，最大程度减少对企业生产经营的影响。

对此，我市生态环境部门依托环境监测智慧化平台、无人机航拍、走航监测、污染物在线监控等手段，加强污染源信息分析，实现分类分级、精准化环境执法。这一做法，让环境监管执法实现了由传统的执法方式向智慧化执法的转变。

与此同时，我市生态环境部门还及时开展了环保行政处罚等失信信息的信用修复工作。执法单位及时提供“信用中国”“信用洛阳”等平台信用修复申请材料清单，严格规范修复流程，减少企业跑动。环保信用修复实现“一网通办”在线申请，生态环境部门及时审核和修复，做到了修复过程“看得见”。