王一博被授予“洛阳博物馆推广大使”

5月18日，洛阳籍青年演员王一博被授予“洛阳博物馆推广大使”称号。当天，他将带领网友走近洛阳博物馆镇馆之宝曹魏白玉杯，与网友一起“云”游博物馆。

5月18日，洛阳籍青年演员王一博被授予“洛阳博物馆推广大使”称号。当天，他将带领网友走近洛阳博物馆镇馆之宝曹魏白玉杯，与网友一起“云”游博物馆。

王一博，1997年8月5日出生于河南省洛阳市，中国内地流行乐男歌手、演员、职业摩托车赛车手。近年，王一博通过主演影视剧《有翡》《理想照耀中国》迅速走红，并通过参与《这！就是街舞》等综艺节目备受年轻人喜爱。

近年，在外发展的王一博心系家乡，通过多种方式宣传推介洛阳。2019年11月，王一博受聘担任洛阳市消防宣传公益大使。2020年9月，在湖南卫视《天天向上》节目中，王一博用一段说唱推荐洛阳美景和美食，向观众发出邀请。今年4月，王一博拍摄公益宣传片，为家乡洛阳倾情“代言”，邀请大家“来洛阳开始一场牡丹之约”。今年9月，《登场了！洛阳》开播前夕，王一博化身电台主播，讲述洛阳历史，分享洛阳文化之美。

由王一博领衔主演的影视剧《风起洛阳》自开播以来备受关注，引爆洛阳城市IP。

洛阳博物馆相关负责人介绍，当前，洛阳正着力建设青年友好型城市，聘请王一博担任洛阳博物馆推广大使，将进一步提升洛阳厚重历史与时尚活力并重的城市气质，持续增强洛阳在青年群体中的影响力和吸引力，助力青年友好型城市建设。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 魏薇)（视频由王一博团队提供）