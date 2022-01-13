隋唐大运河文化博物馆5月18日将开馆迎客

今日，记者从洛阳市文物局获悉，国家大运河文化带重点文化工程——隋唐大运河文化博物馆18日正式开馆迎客。

刘冰 通讯员 曹琥

今日，记者从洛阳市文物局获悉，国家大运河文化带重点文化工程——隋唐大运河文化博物馆18日正式开馆迎客。

隋唐大运河文化博物馆坐落于瀍河入洛河口西北角。该馆自开工建设到建成开放历时近两年，占地面积约47.7亩，建筑面积约3.3万平方米，内设陈列展览、公共休闲、研学会议、文物储藏等多个功能区，是集文物保护、科研展陈、社会教育为一体的现代化综合性运河主题博物馆。

2014年入选世界文化遗产名录的中国大运河，是中国古代劳动人民创造的一项伟大工程，它不仅是一条经济之河，更是一条文化之河，凝结着中华先人适应自然、改造自然、与自然和谐共处的中国智慧，是活着的、流动着的文化遗产。

隋唐大运河是中国大运河的历史起点与重要组成，这条开凿于隋大业公元(公元605年)的运河，以洛阳为中心，北抵涿郡(今北京)，南达余杭(今杭州)，全长2700余公里，贯通海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系，历史上长期是沟通南北交通运输的大动脉和维护国家统一的生命线。