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连续三场！17日至19日洛阳将举办民营企业招聘会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.13 17:49

　　想找工作的朋友们，又有系列招聘活动要来啦！13日，记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，17日至19日，洛阳市将举办2022年民营企业系列招聘活动，连续三场“线上+线下”招聘会等您来。

　　民营企业是吸纳劳动力就业的主渠道，本次系列招聘活动由洛阳市人社局、洛阳市教育局、洛阳市退役军人事务局、洛阳市总工会、洛阳市妇联、洛阳市工商联、洛阳市残联主办，洛阳市人力资源和公共就业服务中心承办，旨在帮助民营企业招纳人才、促进高校毕业生等重点群体实现就业。

　　本次招聘活动共分三场：

　　5月17日15:00—17:00，在洛龙区金城寨街26号市残联二楼202大厅，将举行定制式招聘活动，邀请用人单位到市残联举办的培训班现场，进行定制式招聘。

　　5月18日9:20—11:20，举办民营企业直播带岗招聘活动，通过“洛阳就业服务”微信小程序、“洛阳公共就业”抖音号进行网络直播，邀请河南通达电缆股份有限公司、正大集团(河南区)、河南大张实业有限公司等26家用人单位在线推介岗位，求职者可在线扫二维码投递简历。

　　5月19日9:30—11:30，在洛龙区开元大道286号洛阳市会展中心B区3楼的人力资源市场举办退役军人专场招聘会。

　　即日起，有参会意愿的民营企业可登录洛阳就业网或洛阳人才网报名，参加招聘会不收取任何费用。求职者也可登录这两个网站实时查询招聘岗位信息，欢迎应往届高校毕业生、退役军人、登记失业人员等求职群体参加。

　　参加现场招聘会的人员，要携带本人身份证或社保卡，出示健康码、行程卡，扫场所码，测体温后入场，参会期间请全程戴口罩。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李培博)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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