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5月14日-6月10日，洛阳6家博物馆将夜间开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.11 20:58

　　为丰富群众文化生活，在5·18国际博物馆日到来之际，洛阳市洛阳博物馆、民俗博物馆、定鼎门遗址博物馆、周公庙博物馆、天子驾六博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆6家博物馆(纪念馆)，将于5月14日-6月10日，每周各馆将根据实际延迟到晚上20:00点闭馆，并配套举办文化惠民活动，具体信息请关注各博物馆微信公众号。

　　据洛阳博物馆相关负责人介绍，每天17:00开始，只限开放洛阳博物馆一楼《河洛文明》展3个展厅，其余展厅不开放。

　　特别需要注意的是，博物馆夜间开放期间，仍实行实名预约制参观，请大家关注各博物馆(纪念馆)微信公众号，在公众号内提前进行预约，方便入馆参观。

　　暂不接待中高风险等级地区的游客和近14日内有中高风险等级地区旅居史及健康码黄码、红码或行程码带*的游客。

　　洛阳市域外游客须提供48小时(省内24小时)内核酸检测阴性证明(纸质版和电子版均可)，方可入馆。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张路路 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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