赏芍药+玩越野！洛宁土桥村做大美丽经济

春夏之交的5月，洛宁县赵村镇土桥村强佑牡丹芍药种植基地风光正好。

春夏之交的5月，洛宁县赵村镇土桥村强佑牡丹芍药种植基地风光正好。此刻，牡丹花事已尽，芍药含笑迎宾。花田里，有漫步欣赏、拍照打卡的游客，也有紧张忙碌、采收切花的农民。一张一弛之间，乡村的美丽经济精彩绽放。

“村里越来越美，日子越过越好！”村民雷秀英在芍药花田里做切花工，手脚十分麻利。只见她一手捏花苞，一手持剪刀，留足40厘米花茎下剪，芍药切花就完成了第一步采切。随后，经过修理枝叶、分拣包扎的田头作业，芍药切花将被运往冷库进行预冷，再通过冷链发往全国。

“切花10枝一扎，从采收到扎捆，工钱是8毛。我们七八个人搭伙干，一人一天能挣100多元。”雷秀英是强佑牡丹芍药基地的长期工，除草、施肥、打药、切花，一年四季都有活干，“总体算下来，工钱没有一万，也有八千。”言语间，看得出雷秀英对这份收入很满意。

土桥村毗邻县城，却是典型的旱塬，十年九旱，靠天吃饭，年轻人大量流失。乡村振兴怎么干？当地经过几番讨论，决定发挥比较优势、扬长补短，走特色乡村产业发展之路。

盘活土地的难题，首当其冲。最终，土桥村凭借区位优势，成功吸引北京强佑集团落地投资，携手打造牡丹芍药产业基地。目前，全村土地流转超过2000亩，流转率达70%，栽植牡丹品种122个106万株，芍药品种51个68万株，规模位居全市前列。