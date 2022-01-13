洛阳市召开自建房安全专项整治视频会议

7日上午，我市召开自建房安全专项整治视频会议，市长徐衣显出席会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和李克强总理的批示要求，认真落实国务院视频会议部署和省、市工作要求，提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，树牢“隐患就是事故”的理念，以“时时放心不下”的责任感，全面彻底查险除患，防范遏制事故发生，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

徐衣显在全市自建房安全专项整治视频会议上强调

彻查彻改标本兼治实现高水平本质安全

全力保障人民生命财产安全和社会稳定

7日上午，我市召开自建房安全专项整治视频会议，市长徐衣显出席会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和李克强总理的批示要求，认真落实国务院视频会议部署和省、市工作要求，提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，树牢“隐患就是事故”的理念，以“时时放心不下”的责任感，全面彻底查险除患，防范遏制事故发生，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

就进一步做好自建房安全专项整治工作，徐衣显强调了“四个必须”。一是目标任务必须盯紧完成。将全市所有涉及公共安全的自建房和其他经营性、人员密集场所房屋建筑列入排查整治范围，把城中村、城乡结合部、农贸市场等作为重点区域，把“四无”和擅自改变使用功能、加高加层等自建房作为重点对象，开展百日攻坚，建立“三个清单”，逐一整改销号，紧盯时间节点，实现“动态清零”。二是问题隐患必须彻查整改。开展拉网式、地毯式、起底式、专业化的大排查，不留盲区、不留死角、清仓见底。查清房屋建筑底数，聚焦重点、全面核查、建立台账。查清建筑安全、隐患处理、加层改扩建、用气用电、周边环境等情况，建立要素齐全的数据库。一房一策、一户一策，立查立改、彻查彻改，严厉打击违法违规行为，全面消化存量，坚决遏制增量。三是责任链条必须压实到位。落实最严格的安全生产责任制，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，坚持“谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁审批谁负责、谁主管谁负责、谁排查谁负责”，扛牢属地责任，市级牵总、县级为主，完善市县乡村四级专班；严明监管责任，加强业务指导，提升监管能力；夯实产权人、使用人主体责任，细化排查人员、技术人员责任，确保层层压实、环环相扣，岗岗有责、人人担责。四是工作机制必须常态长效。建立市县乡三级督导机制，检查“常态化”，定期“回头看”，确保“不反弹”。健全“行政力量+专业力量”指导机制，规范整治标准，加强专业培训。构建全过程安全监管机制，实现选址、设计、建设、竣工、验收等环节全覆盖。强化安全工作统筹协调机制，协同抓好疫情防控、防汛救灾等各行业领域安全生产工作，坚持控源治本，实现本质安全。

孙延文、魏险峰、韩治群参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 李雅君)