招商引资有奖励！直播电商有支持！洛阳市商务局出台四十一条措施

记者6日从洛阳市商务局获悉，根据能力作风建设年活动和十二届洛阳市委巡察有关要求，在市委第六巡察组的倡议推动下，该局印发《凝心聚力抓产业四十一条措施》，全面落实产业发展“136”工作举措，着力在发展风口产业上取得实质性突破，推动传统产业向风口产业转型。

记者6日从洛阳市商务局获悉，根据能力作风建设年活动和十二届洛阳市委巡察有关要求，在市委第六巡察组的倡议推动下，该局印发《凝心聚力抓产业四十一条措施》，全面落实产业发展“136”工作举措，着力在发展风口产业上取得实质性突破，推动传统产业向风口产业转型。

据介绍，洛阳市商务局出台的这四十一条措施，聚焦十大产业精准招商、直播电商赋能产业转型发展、开放平台赋能产业创新发展、开放通道畅通产业走向国际市场、对外贸易推动产业参与国际市场竞争、对外经济推动产业国际产能合作等方面。

加强全市产业招商工作统筹。建立健全市级产业招商工作例会制度，制定招商引资和承接产业转移规划，实施产业精准招商行动计划，明晰风口产业招商图谱和路线图，精心谋划亿元以上产业项目每年不少于200个，其中风口产业项目在三分之一以上。

构建产业招商政策促进机制。研究出台市级招商引资支持政策，从固定资产投资、中介招商、重点产业人才补贴等领域进行奖励。建立市、县两级招商项目谋划评审机制，对全市重大招商引资在谈项目进行论证，每年分两次对投资额30亿元以上的全市重大在谈项目实行市级领导分包，进一步提高招商引资质量。

聚焦十大优势产业集群精准招商。聚焦农机装备、高端轴承、航空装备、耐火材料、光电元器件、新能源电池、生物医药、电子显示材料、特色精细化工、人工智能十大优势产业关键领域，瞄准重点区域、重点企业，明确重点承接县区，实施精准招商。

创新招商引资方式方法。突出产业集群招商，强化基金招商，坚持驻点招商，大力实施以商招商，开展节会招商，市级层面每年在境内外组织重大招商活动3场以上，市县联办重点招商活动5场以上。