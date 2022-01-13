洛阳市知识产权服务业集聚区（西工片区）正式开园【视频】

26日上午，洛阳市知识产权服务业集聚区(西工片区)正式开园。洛阳市通用设备制造产业知识产权运营中心同日揭牌。

26日上午，洛阳市知识产权服务业集聚区(西工片区)正式开园。洛阳市通用设备制造产业知识产权运营中心同日揭牌。

据悉，洛阳市知识产权服务业集聚区(西工片区)目前入驻8家知识产权服务机构，服务范围涉及：专利、商标和版权的申请、维护、诉讼；知识产权资产评估及信息化利用等多个维度。其中，公信事务所联合高校院所储备了一批可转化的高价值专利数据，同时促成专利代理机构与企业签订知识产权业务战略合作，2022年可实现250家中心企业的知识产权托管。

活动现场还举行了洛阳市西工区高价值专利培育中心授牌仪式。据悉，洛阳于2018年正式启动高价值专利培育中心，2020年洛阳获批国家知识产权运营服务体系建设重点城市后，西工区被列入洛阳“知识产权运营中心”和“服务业集聚区”建设两大任务。一年多时间，西工区引导了一批服务机构顺利入驻并开展项目建设工作，知识产权运营工作取得了阶段性成果。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图/视频 通讯员 马巧艳)