“五一”不停工！洛阳企业紧抓风口忙生产

锚定风口，抢抓时间，开足马力，生产不停。“五一”小长假期间，洛阳多家重点企业全力以赴赶订单，在统筹抓好疫情防控的同时坚持奋战一线，各项生产稳中有序推进，向着确保实现上半年“双过半”目标发起全力冲刺。

锚定风口，抢抓时间，开足马力，生产不停。“五一”小长假期间，洛阳多家重点企业全力以赴赶订单，在统筹抓好疫情防控的同时坚持奋战一线，各项生产稳中有序推进，向着确保实现上半年“双过半”目标发起全力冲刺。

4日上午，洛阳万基铝加工有限公司早早进入机器设备满负荷生产状态，一批新生产的新能源汽车用铝箔，经过质检、包装、入库、备货出库后，即将发往下游。通过将加工业务由中低端普通包装用铝箔调整为附加值更高的新型产品，企业正加速向风口产业转型升级。

“依靠新能源产业的东风，今年以来我们一直订单饱和，假期一天也没休息。”万基铝加工铝箔车间主任张涛表示。当前该车间单日产量在110吨左右，主要产品为供应华东市场的电池软包汽车用铝箔。随着RCEP落地利好不断释放，企业出口日本的高端食品用铝箔产量也在提速增长。

气温不断攀升，处处机声隆隆。同样受下游火爆市场影响，立足风口的中航锂电(洛阳)有限公司生产基地在“五一”假期期间，园区各车间生产如火如荼开展，订单始终处于饱和状态。

“我们产品目前供不应求，产线满负荷运行，企业正全力确保满足广汽新能源、五菱宏光、平高集团等客户等订单需求。”中航锂电相关负责人表示。该企业在一季度实现营收同比增长180%的基础上，正在加速创新，力争为洛阳新能源产业发展作出更大贡献。

格力电器(洛阳)有限公司经过短暂休整后，于本月3日正式复工。当日企业11个班组全部运转，实现日产2.7万台，在一季度单日产量突破2万台的基础上再次升级，生产种类包括分体机、风管机、侧出风等，整体生产效率在格力集团各生产基地中排名前三。

生产效率的领先来自智能制造升级。立足打造国内智能化程度最高的专业空调生产基地目标，今年以来，洛阳格力不断推进智能工厂的研究与应用项目，围绕工业互联网、供应链及智能仓储管理、动力设备及能源监控分析平台等模块进行了多项升级。

“相较于往年，今年的高产月来得更早一些，我们当前还在不断增强技术和人员储备，全力保障旺季生产。”洛阳格力相关负责人表示。

为了冲刺“双过半”，中国石化洛阳石化公司同样度过了一个没有休息日的“五一”假期。企业全体员工精心盯表，优化调整，认真巡检，精细操作，严格控制产品质量，全力实现安稳生产，确保了假日期间市场清洁油品的稳定供应。

立足风口转型升级，目前洛阳石化还在加快办理百万吨乙烯项目纳入国家产业规划相关要件进度。该企业未来将把推进百万吨乙烯项目建设作为产业转型升级、推动高质量发展的强劲动能，加速打造技术领先、链条完备的石化产业基地。

洛阳市工信局相关负责人表示，围绕二季度经济发展，洛阳将继续抓好高成长性中小企业提质倍增计划，深入开展“万人助万企”活动，强化企业帮扶和要素保障，帮助更多企业提升发展质量效益和竞争力，全力以赴实现时间任务“双过半”，为实现全年红目标奠定坚实基础。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 郝爽 拓如印 马文韬 李宇 赵鹏钧)