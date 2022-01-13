徐衣显调研光电元器件产业集群培育

26日上午，市长徐衣显深入部分企业调研光电元器件产业集群培育工作，并主持召开座谈会。 徐衣显在调研光电元器件产业集群培育时强调

创新引领龙头带动抢抓风口强链育群

坚定不移打造一流的千亿级产业基地 26日上午，市长徐衣显深入部分企业调研光电元器件产业集群培育工作，并主持召开座谈会，强调要坚定不移做强做大主导产业，项目为王、抢抓风口，创新引领、龙头带动，在产业集群培育中率先突破，打造全国一流千亿级光电元器件产业基地。 我市具备较完整的光电元器件产业链基础，徐衣显首先来到中航工业电光设备研究所，实地察看产品展示、应用演示，详细了解企业文化、所情沿革、技术研发、产业布局、市场前景等。中蓝航空产业园入驻配套企业35家，徐衣显走进中航富士达、中航华亿、西测技术等企业，进车间、看产品，勉励企业抢抓产业风口，加大研发投入。中航光电基础器件产业园是培育产业集群的重要支撑，徐衣显实地察看园区建设，强调要加大推进力度，早日投产达效。 在随后召开的座谈会上，徐衣显与企业深入交流探讨，认真听取意见建议，现场协调解决具体问题。他指出，洛阳光电元器件产业的市场成长快、应用领域广，龙头企业强、集群聚合紧，链条优势足、配套潜力大，创新能力优、布局条件优，有基础、有优势握指成拳、扩量提质，实现融合集聚、共生共荣。徐衣显强调，要充分发挥政府主导和企业主体作用，把更多资源要素集中到培育重点产业集群上。一要突出龙头带动，延链补链强链。坚持“五链”耦合，找准发力点，筑牢支撑点，围绕龙头抓配套，聚焦链主强链条，促进上下游企业融通发展，推动产业链加快迭代升级。二要完善园区配套，提升承载能力。市区联动，部门协作，确保奖补资金、龙头支撑、服务保障、配套设施等跟得上、有实效，推动园区建设提标提档，实现项目“零等待”、主体“拎包入驻”。三要坚持项目为王，推进精准招商。以清单化、项目化、节点化方式梳理企业需求，制定系统解决方案，加强用地、用电、用能、资金等要素协调，提供优质服务保障。四要优化协调服务，强化支撑保障。落实“六个一”要求，建立长效机制，实行专班推进，发挥行业协会作用，“一对一”“点对点”精准服务，构建“政府普惠+企业特惠”的市场化人才引育机制，助力建链育群。 张玉杰、侯占国、任丽君参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)