伊电集团瞄准产业风口 打造全产业链闭环

0.006毫米——小数点后面的两个“0”，对于伊电集团旗下洛阳龙鼎铝业有限公司来说，不仅仅是铝箔新产品的厚度，更是企业触摸风口的新突破。

龙鼎铝业双零箔生产线 李迎博 摄

0.006毫米——小数点后面的两个“0”，对于伊电集团旗下洛阳龙鼎铝业有限公司来说，不仅仅是铝箔新产品的厚度，更是企业触摸风口的新突破。

日前，在我市与全省同步举行的第四期“三个一批”项目建设活动中，龙鼎铝业新开工的年产10万吨电池箔、双零箔高端新材料项目备受关注。

“铝箔越薄，生产的技术难度越大，产品附加值也越高。”龙鼎铝业相关负责人介绍，铝箔加工后的成品厚度在小数点后有两个零，被称为双零箔。双零箔在与塑料或纸复合后，对水汽、空气、紫外线和细菌等都表现出优异的屏蔽性能，因此在药品、食品包装领域受到青睐。目前，国内能生产双零箔的企业少之又少。

近年，龙鼎铝业一方面聚焦主业，与格力、美的、TCL、海尔等一线空调生产企业建立了长期合作关系；另一方面瞄准风口，及时调整产品结构，不断提高药箔、电池箔、双零箔等高附加值产品生产比重，在研发新品、建立客户关系、开拓国内外市场等方面接连实现突破，产品供不应求。

而正是看中了新能源汽车、食品药品包装领域的风口，龙鼎铝业年产10万吨电池箔、双零箔高端新材料项目投产后，将进一步优化产品结构，提高产品附加值，提升企业核心竞争力。

在伊川县，铝及铝精深加工产业在县域经济发展中持续发挥着龙头支撑作用。其中，伊电集团电解铝产能居全省第一，龙鼎铝业铝箔产能居全国第二。

然而，因创新能力不足，作为全市铝及铝精深加工的支柱企业，伊电集团一度陷入低谷，生产经营困难重重。

“只要敏锐抓住产业风口，乘势而上做大做强，完全就可以在产业发展上实现换道领跑、跨越赶超。”伊电集团相关负责人说。

不仅是电池箔、双零箔项目的闻“风”而动，随着伊电集团年产50万吨再生铝产业园项目落地，企业也将迈向二次腾飞的新起点。

您知道吗？铝具有良好的回收性，铝制品的平均回收率在90%以上。而数据显示，每吨再生铝能耗仅为电解铝的5%，排放为电解铝的1.6%，碳中和为再生铝产业的发展带来历史性机遇。

抢抓“双碳”政策，伊电集团再生铝产业园将引进再生资源产业链上游配套企业，对再生资源进行回收、破碎、分选、拆解等，将在洛阳地区形成铝矾土—氧化铝—电解铝—铝加工—再生铝完整的产业体系，全面实现铝产业的延链、补链、强链，在“双碳”背景下让企业发展底气十足。

“年产10万吨电池箔、双零箔项目建成达产后，预计可新增销售收入40亿元；年产50万吨再生铝项目建成后，预计可实现销售收入110亿元。”伊电集团相关负责人自豪地说，目前整个铝加工产业下游呈现爆发式增长，企业还将在更多领域实现国内甚至世界第一。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 白慧勤）