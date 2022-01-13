洛阳玻璃加工专用设备制造产业知识产权运营中心挂牌运营

26日上午，洛阳市玻璃加工专用设备制造产业知识产权运营中心在伊滨区正式挂牌运营。

26日上午，洛阳市玻璃加工专用设备制造产业知识产权运营中心在伊滨区正式挂牌运营。

2021年8月，伊滨区获批承建洛阳玻璃加工专用设备制造产业知识产权运营中心。据悉，该运营中心承建的洛阳市玻璃加工专用设备制造产业知识产权运营中心及产业规划类专利导航项目，将在一年内实现知识产权运营中心、产业导航、高价值专利组合、知识产权贯标认证、新增PCT专利、质押融资、专利池、产业知识产权联盟、中小企业知识产权托管、新增专利运营收益等16项工作。活动现场，12家知识产权企业与运营中心签订了专利商标申请、企业专利导航、知识产权贯标认证等委托协议。

伊滨区市场监管局相关负责人表示，运营中心挂牌运营后，将结合知识产权培育、创造、运用、保护、和服务水平，大力加强“六个一”知识产权创建活动：一个知识产权宣传启动仪式、一次商标战略线上培训会、一次知识产权线下培训会、一次“政银企商”质押融资培训及见面会、一次知识产权座谈及公益委托服务会、一次知识产权进万企助万企活动，引导企业树立知识产权战略，推动知识产权的创新发展，激发企业创新驱动内生动力和创造创业活力。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 赵学庆)