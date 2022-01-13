洛阳市3.4万名志愿者参与全员核酸检测社区服务

5日一早，家在洛阳市涧西区青岛南路社区的35岁居民陈亚琼就穿上红马甲，走上了所在社区的志愿者服务岗位，在全员核酸检测工作中，她将与其他志愿者一起，为小区筑起安全防疫墙而奋战。

5日一早，家在洛阳市涧西区青岛南路社区的35岁居民陈亚琼就穿上红马甲，走上了所在社区的志愿者服务岗位，在全员核酸检测工作中，她将与其他志愿者一起，为小区筑起安全防疫墙而奋战。

陈亚琼是洛阳市自然资源和规划局西工分局的一名工作人员，在洛阳市进行的五城区全员核酸检测中，像她一样的机关下沉志愿者还有很多。

记者从洛阳市文明办获悉，在本次全员核酸检测中，全市357个机关事业单位超1.1万人就地“双报到”转为社区志愿者，主动请领任务，和街道社区工作人员并肩作战；全市826支队伍3.4万名志愿者以不同形式投入疫情防控工作。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 董玉婕 文/图/视频）