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我的邻居是大明星（“隋唐里坊故事”之通远坊）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.05.05 16:39

　　今日立夏。吃烧烤的季节又到了。瀍河区塔湾村的烧烤很有名，有的夜晚，还会有无名歌手弹唱助兴。

　　无名歌手的梦想，是有一天成为乐坛巨星，让所有人都知道自己的名字。至于成名之后如何应对世事，大概少有人思考——这却是唐代“乐坛巨星”李龟年不得不思考的问题。

　　“诗圣”杜甫的那句“正是江南好时节，落花时节又逢君”就是写给李龟年的。很多人因此以为李龟年是南方人，其实不然。李龟年原本住在洛阳，杜甫和他是在洛阳城里遇见的。

　　塔湾村一带，是隋唐洛阳城东北角的通远坊(里)旧址。李龟年的旧宅就在通远坊中。千余年前，住在坊中的人大概很是骄傲：我的邻居是名满天下的大音乐家，羡慕不羡慕？嫉妒不嫉妒？

　　大牌登场

　　唐代人爱音乐。尤其是王公贵族，三天两头办音乐派对，邀请当红乐手表演助兴。洛阳博物馆有唐代彩绘乐舞俑，吹拉弹唱一应俱全，可以想象唐代乐队的规模。

　　李龟年是乐队中最耀眼的那一个。他成名于唐玄宗执政时期，是皇家乐队的领班、头牌。史书里说，他精通多种乐器，不但歌喉动人，还懂编曲。从西京长安到东都洛阳，但凡懂点儿音乐的人，都知道李龟年的名号。

　　唐玄宗有个弟弟名叫李范，封岐王，住在洛阳。岐王是音乐发烧友，听说李龟年弹唱俱佳，便邀请他到府中演唱。

　　据说，李龟年初次到岐王府做客时很不谦虚，家伎们演奏音乐，大伙儿都在安静倾听，李龟年却不时插话点评：“这是秦音的慢板，这是楚音的流水板……”光动嘴还不过瘾，他还要动手——他嫌人家演奏得不到位，干脆从家伎手中夺了一把琵琶，忘情地拨弄起来，在座宾客无不瞠目结舌。

　　弹起琵琶唱起歌的李龟年实在是太有魅力了！他那自信舒展的台风、潇洒迷人的风度，瞬间点燃了所有人的热情和好奇：天哪！这就是传说中的李龟年吗？果然名不虚传！

　　珠联璧合

　　岐王从此加入了“李龟年歌友会”，动辄出手千金，友情赞助李龟年的“出场费”。洛阳城的权贵们争相追捧，邀请李龟年到府中演唱。

　　咱洛阳老乡杜甫，也是“李龟年歌友会”的一员。他年少时住在洛阳的姑妈家，曾数次受邀到岐王府做客，观看李龟年的演出。

　　就连“梨园祖师爷”唐玄宗也抵挡不了李龟年的魅力，成了李龟年的知音，对李龟年的恩宠比岐王有过之而无不及。

　　春日牡丹盛开，唐玄宗和杨贵妃携手赏花，李龟年带着乐队弹唱助兴。一开始，乐队唱的是流行曲，唐玄宗觉得这些听腻了的陈词滥调不配这般良辰美景：“赏名花，对妃子，怎么能没有新曲？”遂命李龟年把李白叫过来，让这两位大才子联袂填新词、谱新曲。

　　当时的李白是宫中学士，斗酒诗百篇，自称酒中仙。他到场后，乘着酒兴，写了三首《清平调》，其中名句，譬如“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”“名花倾国两相欢，常得君王带笑看”等，传诵至今。

　　李龟年不落下风，也露了一手绝活，当场谱曲弹唱。新词新曲如云中仙乐，听得唐玄宗喜不自胜、吹笛伴奏，听得杨贵妃粉面含春、翩翩起舞。那美好的一幕被载入史册，闪耀在历史的苍穹中。

　　他乡故知

　　美好的时光总是走得匆忙。“安史之乱”爆发后，洛阳被叛军占领，城中风声鹤唳，民众四散避难。李龟年也和家人一起离开了通远坊，南下避难，流落江南。

　　在湘中(湘潭)官员举行的宴会上，李龟年唱了王维填词的名作《相思》和《伊州歌》。《伊州歌》里唱道：“清风明月苦相思，荡子从戎十载余。征人去日殷勤嘱，归雁来时数附书。”满座宾客触景生情，联想到山河破碎，唏嘘不已。

　　回味当年国富民强、歌舞升平，李龟年心如刀割，不由得昏倒在地，过了好几天才苏醒过来。

　　“国破山河在”带给人的遗憾和伤痛，杜甫当然懂。

　　洛阳失陷后，杜甫也逃难到了江南。他和李龟年殊途同归，在唐军收复失地后的那个春日，在远离家乡的异乡重逢。

　　同为洛阳老乡，他们都惦记着洛阳，都梦想着尽快回到家乡。二人热切地追忆着洛城往事，热泪纵横，感慨万千。于是，就有了杜甫的名作《江南逢李龟年》：“岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。”

　　最珍惜花开的时候，是落花时节；最向往幸福的时候，是幸福不再之时。那时他们深切地感到，当年的安宁是多么珍贵，当年的生活是多么美好。江南风景再好，也比不上洛阳——因为，那里是家。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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