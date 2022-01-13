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五四青年节，看看洛阳“前浪”们的青年时代！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.04 08:12

　　青年是祖国的未来、民族的希望。在任何一个时代，青年都是社会上最富有朝气、最富有创造性、最富有生命力的群体。

　　洛阳自古被称为“天下之中”，曾有十三个正统王朝在此建都，在2730多万字的二十五史中，“洛阳”二字出现3549次。

　　从历史深处一路走来，古代出生于洛阳的名人数不胜数，其中不少属于“有为青年”。今天五四青年节，看看这些"前浪”们青年时代迸发出怎样的光彩！

洛阳孟津平乐镇新庄村贾谊墓

　　洛阳才子贾谊

　　洛阳才子是个成语，泛指有才华的洛阳人。它出自西晋潘岳《西征赋》中的一句“终童山东之英妙，贾生洛阳之才子”，原本特指西汉政论家、文学家贾谊。

　　公元前200年(汉高祖七年)，贾谊在洛阳出生。他少年时熟读诸子百家，18岁便以博学多识而闻名河南郡，并被郡守吴公收为弟子。

　　公元前179年，22岁的贾谊离开洛阳，来到长安。在这里，他见到了比自己大3岁的汉文帝，并很快成了朝堂上的新贵。不到一年时间，他就被破格提拔为太中大夫，参与议论朝政。

　　贾谊提出了一系列改革法令和制度的主张及建议，朝廷许多法令、规章的制定都由他主持进行，其著名的政论《论积贮疏》主张重农抑商，被汉文帝采纳，对汉初经济的恢复、社会的稳定起到了积极作用。

　　据《汉书》记载，汉文帝提议任贾谊为公卿，遭到了周勃等一干旧臣的极力反对。他们诋毁贾谊，说他“年少初学，专欲擅权，纷乱诸事”。汉文帝根基未稳，不敢得罪旧臣，只好让贾谊出任长沙王太傅，从此远离朝廷。

　　汉文帝公元前173年又将他召回他长安，但是没问他治国良策，仅探讨了关于鬼神的事情。唐代诗人李商隐对此颇有看法，专门写了《贾生》一诗：“宣室求贤访逐臣，贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神。”

 
《新书》

　　此后，贾谊又当了梁怀王刘揖的太傅，贾谊也倾尽全力教育他。可惜公元前169年，刘揖入朝时不慎坠马而死。贾谊为此深深自责，“自伤为傅无状，常哭泣”，一年后郁郁而终，年仅33岁。

　　在短暂的一生中，贾谊写下了大量的政论散文和辞赋作品。西汉末年，刘向将其编辑为十卷，即《新书》，后人所熟知的《过秦论》《论积贮疏》《治安策》(也称《陈政事疏》)等政论散文都是其中的名篇。

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[ 责任编辑：马佳佳 ]
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