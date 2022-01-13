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洛阳市多个集体与个人获省级“两红两优”表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.30 22:54

　　29日，共青团河南省委对全省2021年度“河南省五四红旗团委(团工委)”“河南省五四红旗团支部(团总支)”“河南省优秀共青团员”“河南省优秀共青团干部”“河南省优秀共青团干部——驻村团干部专项”进行表彰，洛阳市多个集体与个人上榜。

　　2021年度“河南省五四红旗团委(团工委)”

　　河南推拿职业学院团委

　　洛阳国家大学科技园团委

　　万基控股集团有限公司团委

　　洛阳市第八中学团委

　　洛阳市老城区邙山街道团工委

　　中浩德控股集团有限公司团委

　　洛阳市第四十三中学团委

　　中国石油天然气第一建设有限公司第二工程分公司团工委

　　河南大张实业有限公司团委

　　洛阳市宜阳县锦屏镇团委

　　洛阳市伊川县实验高中团委

　　河南科技大学食品与生物工程学院团委

　　河南科技大学化工与制药学院团委

　　洛阳师范学院团委

　　洛阳理工学院经济与管理学院团委

　　2021年度“河南省五四红旗团支部(团总支)”

　　河南林业职业学院信艺系环境艺术设计专业1933班团支部

　　洛阳市公益顺风车协会团支部

　　洛阳市第五人民医院第五团支部

　　洛阳市孟津区实验中学团总支

　　洛阳市瀍河区白马寺镇车站街社区团支部

　　洛阳市老城区西南隅街道农校街社区团支部

　　洛阳市偃师区翟镇镇第一初级中学团支部

　　洛阳市洛龙区中集凌宇汽车有限公司委员会工程车团支部

　　河南省洛阳市汝阳县内埠镇内埠村团支部

　　河南科技大学机电工程学院2019级测仪2班团支部

　　河南科技大学材料成型及控制工程专业2019级5班团支部

　　洛阳理工学院电气工程与自动化学院B190306团支部

　　洛阳理工学院会计学院B190806团支部

　　洛阳市中医院西工院区病区团支部

　　洛阳师范学院美术与艺术设计学院2019级室内空间设计一班团支部

　　洛阳师范学院学前教育学院2019级本科班团支部

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[ 责任编辑：马佳佳 ]
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