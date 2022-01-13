徐衣显督导调研保通促稳和疫情防控工作

昨日上午，市长徐衣显深入高速公路服务区、高速上下站口、国省干线卡点等处督导调研疫情防控和保通促稳工作，强调要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议部署和全省“保通促稳16条”措施，坚持人民至上、精准防控，优化服务、强化保障，促进产业链供应链稳定，为“民生要托底、货运要畅通、产业要循环”提供有力保障。

徐衣显在督导调研保通促稳和疫情防控工作时强调

优化服务精准防控疫断其路货畅其流

全力保障民生托底货运畅通产业循环

昨日上午，市长徐衣显深入高速公路服务区、高速上下站口、国省干线卡点等处督导调研疫情防控和保通促稳工作，强调要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议部署和全省“保通促稳16条”措施，坚持人民至上、精准防控，优化服务、强化保障，促进产业链供应链稳定，为“民生要托底、货运要畅通、产业要循环”提供有力保障。

高速公路服务区是疫情防控和保障畅通的重点区域。在连霍高速洛阳服务区，徐衣显实地察看停车区、司机之家、核酸检测点、应急卫生间、餐厅超市等设施，向服务区负责人了解“一断三不断”等疫情防控、保通促稳措施落实情况，向停靠货车司乘人员询问上下高速有无阻碍及对服务保障的建议，强调服务区要与属地政府密切配合，精准化防控，人性化服务，合理设置专用停车区、卫生间、核酸检测点等，做到车辆严消毒、人员不接触、作业不交叉，解决好用餐、饮水、加油、如厕、住宿等实际问题，满足司乘人员生活需求，保障货运物流安全畅通。

国省干线卡点、高速上下站口是疫情防控、保通促稳的重要环节，每到一处，徐衣显都详细了解卡点设置、查验检测、服务保障、通行证使用等情况，看望慰问一线执勤人员，叮嘱他们要倒班轮休、做好防护。省道310吉利万众电厂环市国省干线卡点位于孟津与孟州交界处，每天车流量达到3000台次以上，徐衣显要求加强管理引导，提高通行效率，严防疫情输入。在二广高速瀍河站和关林站，徐衣显现场了解信息登记、标准化用房建设等情况，要求便捷入市报备渠道，快速查验、快速检测、快速通行，防止大面积拥堵、长时间等候。

徐衣显强调，疫情防控“断”的是输入链传播链，保通促稳“保”的是产业链供应链，要坚持防疫发展两不误，落实落细防控措施，实行“即采即走即追”闭环管理，保通主动脉、畅通微循环，疫断其路、货畅其流，维护人民群众正常生产生活秩序。要关心关爱一线人员和基层干部，加快标准化用房建设，做好后勤服务保障，以良好的状态投入工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

杨劭春参加有关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)