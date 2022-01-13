为进一步提升全市法院网络安全和信息化工作水平，加强各基层法院之间工作交流，确保第二季度全市两级法院信息化工作得到整体提升，4月21日上午，洛阳中院召开全市法院网络安全暨信息化工作会议，洛阳中院党组成员、副院长刘云峰出席会议并讲话。中院信息办全体人员、各基层人民法院主管信息化工作的院领导和信息化工作负责人参加会议。

为进一步提升全市法院网络安全和信息化工作水平，加强各基层法院之间工作交流，确保第二季度全市两级法院信息化工作得到整体提升，4月21日上午，洛阳中院召开全市法院网络安全暨信息化工作会议，洛阳中院党组成员、副院长刘云峰出席会议并讲话。中院信息办全体人员、各基层人民法院主管信息化工作的院领导和信息化工作负责人参加会议。

会议传达学习了周强院长在4月20日最高人民法院网络安全和信息化领导小组2022年第一次全体会议上的讲话精神，通报了2021年度全市信息化工作考核情况、2022年第一季度全市法院网上办公办案情况，对目前存在的突出问题和短板不足进行了全面查摆，明确了今后努力方向和目标任务，并对《洛阳市基层人民法院网络安全和信息化工作绩效考核办法》进行解读说明。

会上，老城区法院、瀍河区法院、伊川县法院分享了相关工作经验，高新区法院、栾川县法院、孟津区法院作表态发言。

刘云峰对全市法院第二季度信息化工作进行了全面部署、明确了具体目标任务。

会议强调，在智慧法院建设的大背景下，信息化工作是带动整体工作的切入点，推进法院信息化工作也是对干警提升能力作风、展现精神风貌的一种检验，要严格落实好最高人民法院、河南省高级人民法院对智慧法院建设的要求，争做时代发展的适应者，积极推进信息化技术与审判执行深度融合。要坚持问题导向，从思想上、管理上、应用上深入查摆问题，分析原因，制定对策。要坚持目标导向，各院院领导要带头应用、深入研究分析，要制定切实可行的管理制度，压实各部门责任，确保完成第二季度目标任务。要高度重视网络安全，做好安全防护、日常巡察等工作，确保法院专网和信息绝对安全。全市法院要以此为契机，提振信心，整体提升全市法院信息化工作水平，为全市法院实现高质量发展贡献力量。

会议要求，全市法院要狠抓落实，强化应用，对各项通报指标认真研判分析；要强化管理、务求实效，通过建章立制，用好绩效考核、考评通报、奖优罚劣等手段，调动干警积极性，合力推动全市智慧法院建设再上新台阶。（通讯员/王雨潇）