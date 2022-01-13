颜值与美味并存！洛阳牡丹文创“家族”又添新成员

“只一眼，我就被它吸引住了！”今天下午，在洛阳市洛龙区开元大道的一家面包房内，洛阳市民刘雅楠在橱窗前对着牡丹花造型慕斯蛋糕纠结了好久，拿不定主意到底买哪种口味，最后干脆将“巧克力牡丹”和“芒果牡丹”都打包带回了家。

“只一眼，我就被它吸引住了！”今天下午，在洛阳市洛龙区开元大道的一家面包房内，洛阳市民刘雅楠在橱窗前对着牡丹花造型慕斯蛋糕纠结了好久，拿不定主意到底买哪种口味，最后干脆将“巧克力牡丹”和“芒果牡丹”都打包带回了家。

记者看到，牡丹花造型慕斯蛋糕小巧精致，层层花瓣栩栩如生，酷似一朵缩小版的牡丹花。

该面包房工作人员告诉记者，又到牡丹花开季，店内新推出牡丹慕斯蛋糕，收获大批市民和游客的喜爱，工作日每天也能卖出十几个。于是，该店还特意准备了牡丹Q包、牡丹紫薯包等牡丹系列文创产品。

“牡丹慕斯蛋糕是厂家每天现做后，送到店里来的。”该面包房工作人员告诉记者，这款牡丹文创蛋糕的模具是他们自己研发设计的，使用了倒刻工艺。

在某大型连锁快餐店王城公园店，记者发现了一种牡丹花型雪泥冰激凌，花瓣的刻画十分细腻，令游客赞不绝口。

“快给我拍张照片，我要发朋友圈！”和朋友一起从北京来到洛阳欣赏牡丹花的王斌，买到牡丹花型雪泥后开心不已，他表示雪糕不仅外形精致，口感也很不错。

“这款雪泥冰激凌是限量版的，有芒果和草莓两种口味。”据店家介绍，该店4月2日开业，当天下午就卖出了34支。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 实习生 石依然 文/图)