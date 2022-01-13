全国首家牡丹数字博物馆在洛上线 牡丹品种资源有了官方认证的“身份证”【视频】

4月3日，在位于洛阳农林科学院的国家牡丹芍药种质资源库，科技人员用手机扫描牡丹种质资源谱中的二维码，该牡丹的名称、主要性状、基因数据和图文介绍等详细信息一目了然；点击花型、花期株型等关键词，还可以转到同类型牡丹相关信息的链接当中。

4月3日，在位于洛阳农林科学院的国家牡丹芍药种质资源库，科技人员用手机扫描牡丹种质资源谱中的二维码，该牡丹的名称、主要性状、基因数据和图文介绍等详细信息一目了然；点击花型、花期株型等关键词，还可以转到同类型牡丹相关信息的链接当中。

洛阳农林科学院统筹整合牡丹科研资源力量，加强种质资源保护利用，先后收集牡丹资源1285份，芍药资源379份，成为国内保存牡丹芍药资源类型最丰富的种质资源库。