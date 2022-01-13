洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

关于重点区域全员核酸检测结果的通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.02 20:58

关于重点区域全员核酸检测结果的通告

　　为全力保障人民群众身体健康和生命安全，我市于2022年4月2日对瀍河区、老城区疫情防控重点区域开展了全员核酸检测，检测结果均为阴性。

　　当前疫情防控形势依然严峻复杂，广大群众要克服麻痹松懈思想和侥幸心理，自觉服从疫情防控要求，做好个人防护。

　　洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

　　2022年4月2日
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
        邙山是洛阳悠久历史的一个缩影，在这里，随便拎出一个村落，都有一段响当当的历史，比如孟津的伯乐村。
  • ·读千古奇才传说，赴云梦探寻遗迹
  • ·除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市新冠肺炎疫情防控工作调度电视电话...
  • 关于公布重点区域全员核酸检测结果和...
  • 瀍河区、老城区：多策并举筑起群众生...
  • 赏洛阳牡丹 这份攻略请收好
  • 徐衣显到宜阳县调研项目建设、经济运...
  • 王城公园赏花季开启 清明假期游园活动...
  • 全国赏花景区TOP10！洛阳这家景区上榜
  • 央视《国家记忆》播出纪录片《新中国...
  • 提醒！洛阳2022年中招体育考试延期举行
  • 洛阳市纪委监委通报六起违反中央八项...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    王城公园牡丹花会博物...
    花情播报：早开牡丹露...
    洛阳爱森生物科技有限...
    建设输电电路 确保洛阳...
    精彩热帖

    海棠花

    春日洛浦

    芳容初露

    娇媚的西府海棠
    /玩车漫记（上）
    /【光影瞬间】海棠花开正鲜艳 鸟儿也把高枝
    /【石子之眼】雨后......
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605