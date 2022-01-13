为全力保障人民群众身体健康和生命安全，我市于2022年4月2日对瀍河区、老城区疫情防控重点区域开展了全员核酸检测，检测结果均为阴性。

为全力保障人民群众身体健康和生命安全，我市于2022年4月2日对瀍河区、老城区疫情防控重点区域开展了全员核酸检测，检测结果均为阴性。 关于重点区域全员核酸检测结果的通告 为全力保障人民群众身体健康和生命安全，我市于2022年4月2日对瀍河区、老城区疫情防控重点区域开展了全员核酸检测，检测结果均为阴性。 当前疫情防控形势依然严峻复杂，广大群众要克服麻痹松懈思想和侥幸心理，自觉服从疫情防控要求，做好个人防护。 洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室 2022年4月2日