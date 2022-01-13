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洛阳市救助管理站：积极开展街面巡查 为流浪人员送防疫物品
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.02 09:02

　　昨日，在做好疫情防控工作的前提下，市救助管理站工作人员积极开展街面巡查工作，及时为流浪乞讨人员和临时遇困人员送上口罩、食品、矿泉水等物品。

　　市救助管理站站长周建才说，他们主要从两方面着手，全面排查安全隐患，及时堵塞疫情防控漏洞。在人员管理上，市救助管理站对职工实行严进严出，做好进站人员排查登记、体温测量、查验场所码等工作；确保全站职工疫苗接种率100%，实现“应接尽接”；全站职工每周进行2次核酸检测；对全站职工实行行程监测和体温监测。

　　对于110联动发现的流浪乞讨人员及临时遇困人员，市救助管理站工作人员进行测量体温、近14天生活轨迹排查等，并引导其正确戴口罩；对愿意接受救助的人员换口罩后及时接回站内，对不愿接受救助的人员做好劝导和跟踪记录。

　　“对于流浪乞讨人员和临时遇困人员，我们在积极救助的同时，守好入门关，做好核查登记、身体检视、核酸检测、隔离观察等工作。”周建才说，相关人员在隔离观察期间，每周2次核酸检测，每天3次测量体温；14天隔离期过后无相关症状或其他特殊情况的，方可按规定离站；隔离观察期间体征正常、要求离站且核酸检测正常的受助人员，按要求填写自行离站声明书，确保无感染症状离站。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董华武 李蔚君）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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