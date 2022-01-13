提升能力 锤炼作风 确保组织工作各项任务落实到位

昨日，市委组织部理论学习中心组学习(扩大)会议暨2022年第一次读书交流会举行，市委常委、组织部部长何伟围绕“锤炼狠抓落实的能力作风”与部机关干部交流学习心得。

昨日，市委组织部理论学习中心组学习(扩大)会议暨2022年第一次读书交流会举行，市委常委、组织部部长何伟围绕“锤炼狠抓落实的能力作风”与部机关干部交流学习心得。

何伟指出，组工干部要结合“能力作风建设年”活动，围绕省委、市委决策部署，不断提升能力、锤炼过硬作风、狠抓工作落实。要提升站位抓落实，从政治上考量、大局上领悟、工作上把握，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要调查研究抓落实，聚焦组织工作热点难点问题，广泛深入细致调研，不断提高调查研究质量。要主动谋划抓落实，做到上情与下情、当前和长远、重点和全面相结合，推动工作取得实效。要科学决策抓落实，树牢战略眼光，遵循客观规律，做到集思广益，不断提高决策能力。要细化举措抓落实，突出针对性、可操作性，注重项目化，确保工作落实有序高效。要压实责任抓落实，扛牢领导责任，明确具体责任，推动形成责任明晰、履职尽责的责任体系。要加强督查抓落实，抓住关键环节，强化台账管理，紧盯时间节点，有效提升落实的质量和效率。要注重实效抓落实，坚持更高标准、突出结果导向，优化考核机制，确保各项组织工作高质量落实，为加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌作出新的更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王莉)