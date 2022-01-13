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非必要不远游、非必要不返洛！洛阳疾控发布清明假期提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.30 21:22

　　30日，记者从洛阳市疾控中心获悉，清明假期将至，出游、聚会、探亲等人将明显增加，但受近期国内多地疫情高发影响，市疾控中心提醒广大市民，科学佩戴口罩，保持安全社交距离，非必要不远游，非必要不返洛！

　　洛阳市疾控中心传染病预防控制所副所长麻小龙介绍，3月1日至29日，河南省12个地市发生输入性疫情，疫情来源中有10市来源上海，此外还有来源山东、吉林、河北等地，疫情防控形势极为严峻。

　　“从春节后开始，奥密克戎变异株的流行引发国内多地疫情反弹，大家必须警惕任何潜在的传染风险。”麻小龙说，虽然清明假期正是踏春好时节，但面对当前的疫情形势，提倡广大市民减少非必要出行，非必要不远游，尤其是不去中高风险地区旅游、探亲，非必要不邀请近期到过中高风险地区的亲朋来洛探亲、旅游！

　　为此，市疾控中心发布清明假期提醒：

　　一、有市外旅居史人员，在抵洛前务必做好主动报备

　　从微信、支付宝等搜索国务院客户端小程序，可查看最新来(返)洛政策。近14天内有中高风险区及所在地市旅居史的来返洛人员，与公布的阳性病例行程轨迹有交集的、同时空伴随人员，以及健康码为红码或者黄码的人员，请上述人员立即向所在社区(村)、单位报备，并配合做好测温验码、核酸证明查验、隔离医学观察或健康监测等疫情防控措施。

　　二、减少非必要出行，尤其不前往中高风险地区

　　关注官方发布的疫情信息和中高风险地区变化信息。非必要不前往中高风险地区。

　　三、戴口罩，不去人员密集场所，加强自我防护

　　保持正确佩戴口罩、勤洗手、常通风、不握手、不扎堆、不聚会，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。进入公共场所时，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。既往疫情显示，婚宴、聚餐、聚会、打牌、喝茶、培训等聚集性活动引发的聚集性疫情频发，在此特别提醒广大市民朋友们，请尽量不要组织和参加非必要的聚集性活动。

　　四、做好健康监测

　　时刻关注个人和家人的身体健康状况，如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，并主动告知旅居史、接触史，途中避免乘坐公共交通工具。

　　五、接种疫苗，建立免疫屏障

　　接种新冠疫苗是预防控制新冠肺炎传播的最经济、最有效的措施，也是每一位公民应尽的义务和责任，请符合新冠疫苗接种条件的市民尽早主动完成疫苗全程接种和加强接种，携手共筑全民免疫屏障。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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