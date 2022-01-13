退休老人魏本立：轻拉琴弓品人生 伴我再唱一百年

28日，西工区一居民小区，69岁的魏本立在家中用一把老二胡演奏了一曲《二泉映月》，温文尔雅、随和谦恭的气质，在二胡悠扬的曲调中慢慢呈现出来。

退休后的魏本立与二胡相伴，生活十分丰富

28日，西工区一居民小区，69岁的魏本立在家中用一把老二胡演奏了一曲《二泉映月》，温文尔雅、随和谦恭的气质，在二胡悠扬的曲调中慢慢呈现出来。

这是一把老旧的“长弯头二胡”，琴筒为印度小叶紫檀所做，制造于1958年。在魏本立看来，这把老二胡是知己，是功臣，也是传家宝。他靠这把二胡考上了豫剧团，穿上了绿军装，走上了演播台……可以说，他的人生与这把二胡密不可分。

一次串亲戚 筑起音乐梦

魏本立1953年出生在漯河，1966年10月的一天，魏本立到舅舅家串门，看到表哥正在拉二胡，那是一把老旧的二胡，一根细细的木制琴杆，琴杆上有两根琴弦，琴杆下装有茶杯形状的琴筒，还有一把马尾做的琴弓。随着表哥手指的按压和琴弓的拉动，发出悠扬的声音。

13岁的魏本立被那优美的旋律迷住了，心想：世界上怎么会有如此动听的声音？后来他才知道，当时表哥演奏的是名曲《赛马》。

一曲《赛马》，让魏本立和二胡结下了不解之缘，他在心里暗暗筑起了音乐梦。得知魏本立想学二胡，表哥欣然答应教他。

在表哥的指导下，魏本立学会了拿琴、拉空弦等。二胡是一种门槛较高的乐器，不能坐过高或过低的板凳，二胡要搁在左腿腿根，琴身略微往前倾斜一点儿；拉的时候，大臂带着小臂，要顺着这根弦，不能别着它，右手腕要有节奏地自然摆动，不能死板。

表哥认真地教，魏本立仔细地学，小小的二胡，细细的弦，为魏本立打开了音乐的大门，牵着他走进了音乐的世界。

获赠一把二胡 每天爱不释手

天赋加上勤奋，让魏本立的二胡演奏水平突飞猛进，他经常参加一些演出。

后来，魏本立认识了比自己大近20岁的韩老师。韩老师擅吹笛子，也会拉二胡，并且有一把制造于1958年的紫檀二胡，魏本立常常去韩老师那里，拉起这把二胡爱不释手。

1967年的一天，韩老师把二胡送给了魏本立。魏本立欣喜若狂，要知道，这把二胡当时的价格相当于五六个人一个月的生活费。有了自己的二胡，魏本立像捡了个宝贝似的，天天不撒手，就连睡觉的时候也要放在床边。

当时，没有电视，买不起收音机，只要听到街上的大喇叭里放二胡曲子，魏本立就蹲在下面仔细听，然后回家，拿起二胡模仿每一个音符。凭借出色的乐感，他可以记住每一个音符。

魏本立学拉二胡，是一种全身心的投入和享受，不知不觉就是几个小时，乐曲会吸引很多人驻足聆听。