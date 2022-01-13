7个小时快速采样，父老乡亲全员上阵，一场对新冠病毒的全城“狙击”正扣动扳机。今天，洛阳在涧西区等5个城市区展开全员核酸检测，不惜市场停业、公交停运、单位停工，力求用最短时间排查疫情隐患，有效破解隐匿传播风险。

7个小时快速采样，父老乡亲全员上阵，一场对新冠病毒的全城“狙击”正扣动扳机。今天，洛阳在涧西区等5个城市区展开全员核酸检测，不惜市场停业、公交停运、单位停工，力求用最短时间排查疫情隐患，有效破解隐匿传播风险。

全员核酸检测，是筛查社会面潜在感染者最高效的解决办法，是以最快速度、最短时间、最有力举措把疫情控制、解决在最小范围的方式。检测越快、越严密，斩断疫情传播链条就越精准、越有力，洛阳就越安全，大家就越心安。开展全员核酸检测，不是嘴一张一合的事情，而是一项浩大工程，牵涉方方面面，需要投入大量人力、财力和物力，给一个城市的组织调度、医疗采集、科研检测、物资保供、基层治理等全方位能力带来超级考验。

这次5个城市区核酸采样，采取划片区、分楼栋“分时分批”方式进行，要求市民做好个人防护，全程佩戴口罩，保持一米以上距离，避免聚集和相互交谈等，诸多安排有助于减少交叉感染，让检测忙而不乱，然而短时间完成如此大的检测量，压力非常大，难保不出现其他城市曾遇到的问题。比如南京，由于采样人员人手不足，采样管供应不及时，不少市民通宵排队“挑灯夜战”。比如西安，一度因检测量太大，一码通系统崩溃，核酸检测无法进行等。这提醒我们，只有同心、同向、同步、同力，从上到下响应迅速、行动有序、配合有力，才有可能既“全员”又“快速”，打赢这场“有准备之战”。

一场全员核酸检测，考验着方方面面的细节安排，也检验着市民的感受和承受能力。不妨把困难想足一点，提前部署、科学规划，做到心中有数、忙而不乱，在工作推进中，随时倾听群众呼声改进工作。对每一位市民来说，也应坚毅果敢、沉着冷静，积极听从安排、主动配合，对全员核酸检测工作中难免出现的一些问题，多些理解和体谅。

全员核酸检测，每一个“你”都是主角。上下同心，全城共振，铆足一股劲、拧成一股绳，我们就一定能扛过这轮疫情危机，尽早恢复城市的正常生活！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）