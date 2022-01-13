近日老城区发现一例新冠肺炎无症状感染者，大家的行程码会带星号吗？

近期，有市民询问：老城区发现一例新冠肺炎无症状感染者，其他人行程码是否会因此带星号？记者就此向有关部门进行求证。

近期，有市民询问：老城区发现一例新冠肺炎无症状感染者，其他人行程码是否会因此带星号？记者就此向有关部门进行求证。

据了解，通信行程大数据卡(行程码)是由工信部指导，中国信通院、中国移动、中国电信、中国联通共同推出的公益性的行程查询服务，为用户提供本人过往14天内到访过的国家(地区)和停留满4小时的国内城市证明。

城市名称标有*(星号)，表示您在过去14天到访过的城市中目前存在中风险或高风险区域，但这并不意味着您实际到访过这些中风险或高风险区域。

记者从老城区及孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，目前，两地根据疫情情况综合研判，均未划定中高风险地区，因此行程码并不会带星号。

据悉，行程码带星号和用户个人健康状况无关，仅作为中高风险地区的提示标志，方便管理人员查验，不会影响出行。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）