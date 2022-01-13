江凌与亚洲财富论坛执行主席韩剑锋举行工作会谈

24日下午，市委书记江凌与来洛考察的亚洲财富论坛执行主席、秘书长韩剑锋一行举行工作会谈，围绕开展文旅融合项目合作、在洛举办亚洲博物馆馆长论坛等事宜进行深入交流。
24日下午，市委书记江凌与来洛考察的亚洲财富论坛执行主席、秘书长韩剑锋一行举行工作会谈，围绕开展文旅融合项目合作、在洛举办亚洲博物馆馆长论坛等事宜进行深入交流。
24日下午，市委书记江凌与来洛考察的亚洲财富论坛执行主席、秘书长韩剑锋一行举行工作会谈，围绕开展文旅融合项目合作、在洛举办亚洲博物馆馆长论坛等事宜进行深入交流。双方表示，要立足洛阳城市定位和产业发展方向，依托洛阳历史文化资源优势，进一步深化项目定位和业态研究，积极推动务实合作，努力实现互利共赢。魏险峰等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
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