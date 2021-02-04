洛阳民警“隔空喊话”电诈骗子 为市民追回1万元被骗钱财

“如果不是你们迅速出警，巧妙处置，我肯定拿不回被骗的钱。”近日，宜阳县居民赵先生为当地香鹿山派出所送去一面锦旗，感谢民警为他追回被骗的1万元。

“如果不是你们迅速出警，巧妙处置，我肯定拿不回被骗的钱。”近日，宜阳县居民赵先生为当地香鹿山派出所送去一面锦旗，感谢民警为他追回被骗的1万元。

15日上午，香鹿山派出所接辖区群众赵先生报警，他刚刚遭遇电信网络诈骗，被骗走1万元。

接警后，香鹿山派出所副所长刘玉衡第一时间前往调查并详细了解案情。

“赵先生当时在进行兼职网络刷单，当他投入1万元后，既没有拿到佣金，也没要回本金，才意识到被骗。”刘玉衡说，他们见到赵先生时，骗子仍在QQ与其联系，欲“说服”赵先生继续投钱刷单实施二次诈骗。

刘玉衡见状，迅速调整工作思路，通过赵先生的手机与骗子展开了一场线上较量。

“我在QQ语音中亮明警察身份，告知其行为已涉嫌犯罪，以及可能会受到的惩罚，用诈骗犯罪法律条文对骗子进行震慑。”刘玉衡说，经过10多分钟的教育、劝说，骗子思想有所松动，并表示通话结束就将钱退回给受害人。

通话结束后，不到5分钟，赵先生的支付宝账户便收到了骗子退回的1万元。

随后，民警现场为赵先生进行了一次反诈防诈教育，提醒他网络刷单、刷信誉等本身就是违法的，而且都是诈骗信息。

赵先生离开时一再表示，今后一定会提高警惕，同时也会用自己的真实经历提醒身边的亲友、家人，时刻警惕，多加防范，避免上当被骗。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 赵利军 文/图）