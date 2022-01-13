2022年洛阳财政如何发力？重点来了

2021年争取资金的成效怎么样？2022年上级资金政策的重点支持领域是哪些？聚焦洛阳市委安排部署的“三项重点工作”，财政如何发力？

2021年争取资金的成效怎么样？2022年上级资金政策的重点支持领域是哪些？聚焦洛阳市委安排部署的“三项重点工作”，财政如何发力？

近日，洛阳市财政局召开党组(扩大)会议，听取2021年争取上级资金情况报告，认真分析、研究解决存在问题，围绕市委十二届二次全会暨市委经济工作会议、市政府工作报告要求，安排部署2022年各项财政工作。

财政是国家治理的基础和重要支柱，从防汛情抗疫情到稳经济保运行，从抓产业助转型到谋改革保民生，一项项亮眼成绩的背后，离不开一笔笔财政资金的有力保障。

近年来，为最大限度争取上级资金支持、政策倾斜力度，洛阳市财政局坚持紧盯政策深谋划、锚定目标早分解、围绕重点抓对接“三步走”，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展以及省委省政府支持洛阳发展政策机遇，积极向财政部、省财政厅争取财税支持。2021年累计争取上级各项转移支付资金302.3亿元，剔除一次性因素，比上年增加11.6亿元，增长4%；争取新增政府债券资金110.1亿元，比上年增加25.3亿元，增长29.8%。截至目前，省财政厅下达洛阳的黄河流域生态保护和高质量发展资金2.4亿元，占全省资金总量的15.6%，居全省第一位；下达洛阳的省直驻外机关事业单位养老保险和职业年金缺口补助5.2亿元，占全省资金总量的34.7%，居全省第一位。

据悉，2022年，洛阳市财政局将准确把握稳字当头、稳中求进的要求，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，提升积极的财政政策效能，发挥财政资金杠杆撬动作用，强化高效金融供给，扩大合理有效投资；突出抓好“一老一小一青壮”民生工程，持续增进民生福祉，加快建设幸福洛阳；创新财政管理方式，全面落实省财政直管县改革各项任务，深化市与区财政管理体制改革，推进零基预算改革在县区落地实施，加速预算管理一体化推广应用；认真贯彻“能力作风建设年”部署要求，严格落实“13710”工作制度，解放思想“转观念”、深化改革“转职能”、务实高效“转作风”，提标提质“优效能”、利企便民“优服务”、担当作为“优创新”，坚持项目化、台账化、清单化工作方式，推动党员干部能力持续提升、作风持续转变。同时，紧紧围绕省委省政府《关于放权赋能支持洛阳建强中原城市群副中心城市的意见》、省财政厅支持洛阳副中心城市建设16条政策，持续与财政部、省财政厅保持密切对接，及时掌握信息，定期跟踪对接，密切部门联动，形成工作合力，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王乐）